Laura Pausini se ha convertido en una de las artistas más queridas en gran parte del mundo. Ahora, tras presentar el documental 'Un placer conocerte', que está en Amazon Prime Video y que habla de su vida, la cantante ha celebrado otra buena noticia. Desde el Festival de Eurovisión han anunciado que ella, junto a Mika y Alessandro Cattelan se convertirán en los presentadores de este certamen. Sin duda, un proyecto con el que está muy ilusionada. Lista de los favoritos de 'Eurovisión' según las apuestas.

Durante la rueda de prensa que han concedido hablando de su presencia en este certamen, la cantante ha confirmado que en el festival rendirá un homenaje a Rafaela Carrá. Lo cierto es que ella iba a ser la encargada de ponerse al frente de Eurovisión. Desgraciadamente, la muerte de la icónica artista el 5 de julio del año pasado frustraba todos los planes. Ahora, Laura Pausini ha querido asegurar que, pese a todo, ella estará muy presente.

"Yo fui una de las que propuso hacer un tributo a la única y mejor Rafaela Carrá", ha confesado asegurando que no era nada fácil, ya que existen unas reglas que hacen difícil poder hacer variaciones en la gala. "Aquí hay unas reglas que son siempre las mismas año tras año. Sin embargo, habrá un homenaje, ella estará ahí con nosotros", ha confesado mostrando la gran admiración que siente por la artista, y es que ha reconocido que se ha convertido en un icono no solo en Italia, sino en toda Europa.

La artista ha asegurado que para ella la música es "paz" y por eso está segura de que todos disfrutarán este año de un gran festival. "Es una oportunidad para respirar, para tener finalmente una canción o un baile muy profundo y lleno. Eso puede ayudarte a relajarte y tener una sonrisa", ha indicado asegurando que tras el coronavirus son sobre todo los niños los que más necesitan un respiro, algo de lo que podrán disfrutar evadiéndose de todo lo sucedido gracias a la música que habrá en Eurovisión. Conoce las canciones que se presentan a Eurovisión 2022.

De esta forma, Laura Pausini ha mostrado lo feliz que se siente por este nuevo reto que afronta en su carrera, donde una de las cosas que más nerviosa le ponen es que tendrá que presentar toda la gala en inglés. Un reto que seguro que consigue superar con éxito. Además, ha desvelado que uno de los requisitos que deben cumplir los presentadores es no encontrarse con los participantes hasta ir a Turín y no decir públicamente cuál es su favorito para no influir con su opinión.

