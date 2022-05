Kiko Matamoros y Tania Medina han protagonizado un enfrentamiento que ha terminado con ella completamente rota en 'Supervivientes'. Todo ha surgido por culpa de una pastilla de jabón, y es que ella mostró su malestar al ver que estaba muy desgastada. Un hecho que provocó que, como líder del grupo, tomase la decisión de que solo podría utilizarse en determinados momentos y para la ropa. Una postura que parece que no a todos le gustó.

El colaborador no ha dudado en acercarse a ella para advertirle que a muchos de sus no les ha gustado cómo ha dicho las cosas. "El tono con el que nos has dicho lo del jabón no me ha gustado nada", le ha indicado asegurando que no es el único que piensa así. Por su parte, ella le ha pedido perdón asegurando que no lo había hecho con la intención de crear malestar.

Telecinco

Sin embargo, la discusión no ha quedado ahí y es que tras esto el colaborador ha visto cómo Tania Medina utilizaba la pastilla de jabón un día en el que no tocaba. "Es que ayer se me olvidaron dos prendas y lo estaba haciendo, perdona", se ha intentado excusar ella asegurando que no lo había hecho con mala intención. Sin embargo, para la pareja de Marta López Álamo esta no ha sido excusa suficiente y ha terminado tachándole de ser una persona "poco justa".

Telecinco

En ese momento, la pareja de Alejandro Nieto no ha podido más y ha terminado derrumbándose asegurando que no entendía por qué el colaborador le hablaba de esa forma. "¿Qué te pasa conmigo? No lo entiendo... no sé por qué siempre me tienes que hablar tan mal", le ha indicado ella. Una actitud que ha provocado que Kiko Matamoros intente calmarle asegurando que con esa frase no quería decir que fuese "mala persona".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io