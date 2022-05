Enrique del Pozo ha vuelto al plató de 'Supervivientes' para defender a su pareja. Una situación que no ha sido nada fácil para él y es que ya desde el primer momento ha tenido un pequeño rifirrafe con Jorge Javier. Todo ha surgido después de que el presentador le desvelase lo que piensa de Rubén al presentarlo. "Qué novio más plasta tienes, menudo chapas", le ha indicado, algo con lo que él no estaba para nada de acuerdo. "En persona es todo lo contrario. Chapas para ti, pero para mí no, es un tío maravilloso", le ha indicado.

En ese momento, el presentador ha decidido responderle dándole un 'zasca'. "Bueno, es que tú eres igual. Sois tal para cual". Unas palabras que no han gustado nada a la pareja del superviviente que no ha dudado en defenderse. "Perdona, no te confundas, es que yo no tengo miedo a nada y contesto. Es lo que te molesta a ti, que yo conteste, hay que hacerlo de vez en cuando aunque te respete".

Sin embargo, esto no ha terminado ahí, y es que tras ver el comportamiento que está teniendo Rubén Sánchez en el palafito, Jorge Javier ha vuelto a dirigirse a Enrique del Pozo aconsejándole que intentase alejarse de él. Una frase que no le ha gustado, y es que ha asegurado que, aunque piensa que hay ciertos aspectos en los que no puede defender a su pareja, sabe que es una persona maravillosa con un corazón de oro. "No me gusta que algunas veces no dejen que se vea cómo es él. Estar solo no es fácil, no estoy justificando ciertas cosas, sé que se ha equivocado", ha reconocido. Pese a todo, ha recordado que antes de eso se habían metido con su pareja acusándole de ser "anónimo y no tener valores".

El nuevo 'tirón de orejas' de Jorge Javier a Rubén Sánchez'

Jorge Javier ha aprovechado la gala de 'Supervivientes' para volver a dar un 'tirón de orejas' a Rubén Sánchez por cómo trató a Alejandro Nieto e Ignacio de Borbón durante el tiempo que estuvieron junto a él en el Paraíso. El presentador le ha reprochado al concursante que "les hiciese la vida imposible en ese momento" y le ha recordado que ellos acuden allí como un privilegio. "El Paraíso es un premio y no se puede convertir en un infierno", le ha indicado. Una acusación de la que el novio de Enrique del Pozo ha querido defenderse asegurando que uno de sus mayores conflictos surgió porque hicieron un trueque y ellos le tenían que dar una pasta que no le dieron.

"Ellos nos están obligados a darte de comer No tienes derecho y no puedes exigir que te hagan nada y que encima te cabrees. Además es que no puedes hablar y les has dado una estancia en el Paraíso que ha sido un auténtico coñazo, pobres míos", le ha explicado Jorge Javier recordándole que él solo puede comunicarse con ellos a través de gestos para hacer trueques o robarles.

Por su parte, Rubén ha seguido insistiendo en que le molestó mucho ver cómo no cumplían su palabra, recordando que cuando Desi y Nacho fueron no tuvieron ningún problema porque ellos eran "personas más empáticas". Sin embargo, su argumento no ha convencido al presentador. "Intenta cumplir las normas, no seas tan pesado que a parte de ti hay más concursantes en el concurso", le ha pedido.

