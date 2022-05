¿Le pediría Tamara Falcó matrimonio a Íñigo Onieva?

Tamara Falcó e Iñigo Onieva han mostrado su amor por todo lo alto. La pareja asistía a la inauguración del restaurante Totó, del grupo Mabel Capital, en el que desde hace casi un año trabaja el madrileño en Mabel Hospitality, filial de la compañía privada de inversión propiedad de Rafa Nadal, Abel Matutes Prats y Manuel Campos Guallar. La complicidad entre Tamara e Iñigo es envidiable, tanto la que muestran por sus redes sociales como cuando están en un evento como este.

La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó ha apostado para el evento un look muy casual y no pasaba por casa antes de trabajar, ya que a 'El Hormiguero' ha ido con el mismo outfit. Tamara ha optado por una falda negra de satén, camiseta blanca de manga corta y americana marrón chocolate. Hace poco que la pareja han regresado a España de su viaje a Filipinas. La experiencia no solo fue para recorrer cada rincón del país, sino para que Íñigo pudiera conocer a su 'familia política'.

Gtres

La Marquesa de Griñón y su chico están de lo más enamorados, ¿Habrá boda pronto? A su hermano Julio José le preguntaban por ello y parecía de los más emocionado. La colaboradora de 'El Hormiguero' conoció al madrileño en el cumpleaños de una amiga en común, Luisa Bergel, antes del estallido de la pandemia. Según ha contado la propia Marquesa de Griñón fue Onieva quien tomó la iniciativa para conocerla mejor.



Parece que le va fenomenal a la pareja, en concreto a la hija de Isabel Preysler. Desde que ganó 'MasterChef Celebrity', la vida le sale más redonda aún. Compagina su faceta como colaboradora de televisión con sus proyectos de moda y gastronomía.

