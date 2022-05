RTVE tiene previsto gastar más de 600.000 € en la participación de Chanel en Eurovisión 2022. Un dato que ha sido publicado en el portal de Transparencia de TVE y que ha avanzado ESCplus. Aunque la Corporación pública siempre se ha mostrado reticente a dar estas cifras, un fallo judicial de 2015 obligó a RTVE a facilitar los gastos de la participación de la cadena pública en el Festival de Eurovisión de aquel año y desde entonces los ha dado a conocer. ¿Y quién actuó en 2005? Fue Edurne y su actuación costó 396.000 euros.

Según estos datos desvelados por ESCplus, el presupuesto de la candidatura española para Turín 2022 está estimado en de 637.984,18 euros. TVE quiere dar el 'chanelazo' y de ahí que el dinero presupuestado sea ligeramente superior al que se estableció en 2021, para Blas Cantó: fueron 617.000 € de los que finalmente se gastaron 475.000. Sin embargo, en 2019, para la candidatura de Miki Núñez se destinaron 782.000 €.

A continuación desglosamos todo el presupuesto. Cerca de la mitad está destinado a gastos fijos de la televisión pública para participar y retransmitir las tres galas (1ª semifinal, 2ªsemifinal y final) que componen el festival: un total de 302.156,84 euros.

El resto del presupuesto de Eurovisión 2022 quedaría así:

Gastos artísticos: 69.300 euros.

Alquiler de equipos y otros: 52.500 euros.

Dietas y alojamiento: 36.956 euros.

Transmisión internacional: 25.000 euros.

Ambientación y vestuario: 24.000 euros.

Transporte: 14.200 euros.

Rótulos y gráficos: 8.000 euros.

Transporte de mercancías: 6.350 euros.

Otras colaboraciones y servicios: 2.400 euros.

Invitados: 2.000 euros.

Servicios jurídicos: 950 euros.

Comidas de rodaje: 129 euros.

También hay un presupuesto fijado para recursos internos. Es decir, personal y medios técnicos, con un total de 82.559,84 y 11.481,90 euros.

