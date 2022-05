Massiel habla de Chanel en el festival de Eurovisión. La cantante, que ganó el certamen con su 'La, la, la' en 1968, acudió en Madrid a la presentación de la nueva gira de Malú 'Mil batallas' y allí, además de hablar de sus favoritos para la edición de 2022, reveló la buena relación que mantiene con Malú y su familia. "Malú es una grande de la escena española. Tuvo parón por la pandemia y ha tenido una niña lógico pero va a salir a darlo todo. Soy muy fan de Malú" y revela que estuvo en su Primera Comunión. "Ella es un encanto y una persona muy especial" y reconoce que ella no echa de menos los escenarios. ¿Qué países han ganado más veces Eurovisión?

En el vídeo de la parte superior, Massiel habla de Eurovisión. Mientras que Poty opina de la actuación de Chanel en el festival y Nacho Cano ha revelado que él es el descubridor de Chanel, la cantante confiesa cuáles son sus favoritas aunque asegura que no ha podido ver todas la actuaciones. Además, explica qué le parece la representante española. ¿Cree que podría ganar? ¿Cómo le irá después del festival? ¿Dale al play y descubre sus palabras!

RTVE

La actuación de Chanel en Eurovisión 2022 está creando muchas expectativas. Las apuestas la sitúan entre las favoritas para ganar esta edición y muchos compañeros de profesión como Natalia han valorado su profesionalidad. Con un modelo de Palomo Spain, Chanel brilla sobre el escenario y deja el pabellón español bien alto.

