Charo Vega ha reaparecido en el plató de 'Conexión Honduras' tras convertirse en la primera expulsada del concurso y no ha dudado en desvelar cómo se encuentra después de haber sufrido un ataque de ansiedad al convertirse en 'parásito'. Tras desvelar que ya se encuentra mucho más recuperada, la ex concursante no ha dudado en hablar sobre sus compañeros, cargando contra Anabel Pantoja.

La ex superviviente ha confesado que no le gustó nada el comentario que la colaboradora hizo sobre ella. "Anabel Pantoja se ha equivocado. Conmigo se ha equivocado mucho. Habló de mí en la palapa como que yo era examiga de Isabel Pantoja y de otras personas que como no están vivas no quería mencionar. Ella no ha mencionado a Carmen Ordoñez porque no ha tenido valor", ha indicado recordando cómo la prima de Kiko Rivera le recordase que si era conocida era por haber sido amiga de su tía.

Sin duda, una frase que no le gustó nada, y es que siente que no es cierto."Sí, me parece un gesto feo. Yo soy la nieta de Pastora Imperio, muy grande, a mí se me conoce desde que era pequeña y he salido en todas las revistas", ha indicado. Un momento que ha aprovechado para dejar claro lo que ella piensa de Isabel Pantoja, lanzando un sorprendente 'zasca' a la cantante.

"Yo no me he tenido que casar con ningún torero para ser famosa porque mi padre era Gitanillo de Triana. No me he tenido que casar con nadie para ser famosa, ¡nunca!", ha indicado recordando el matrimonio de la madre de Kiko Rivera con Paquirri. Tras esto, ha confesado que se sintió muy mal al escuchar a Anabel Pantoja echarle en cara la amistad que tuvo con su tía, ya que durante la convivencia tuvieron una buena relación. "Era cariñosa, cantando, riéndonos... Yo no contaba con la niña y me apoyaba mucho, ¿por qué en la Palapa se pone así? No lo entiendo", ha reconocido mostrando su indignación al ver el cambio que tuvo con ella.

