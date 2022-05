'Supervivientes' ha vivido un cambio radical. La organización ha decidido unir a todos los concursantes para realizar un sorteo con el que formar nuevo grupos de convivencia. Sin duda, una medida que ha provocado todo tipo de reacciones, y es que ya estaban más que acostumbrados a su equipo. Una gala llena de emociones que ha comenzado con los concursantes teniendo que meter en su saco todas sus pertenencias.

El presentador ha anunciado que tan solo tendrían dos minutos para meterlo todo en el saco y ponerlo en el barco, lo que quedase fuera una vez finalizado el tiempo no podrían llevárselo. Nacho Palau ha conseguido meter todo en su saco a tiempo. Sin embargo, parece que se ha despistado y ha terminado cogiendo el de Marta Peñate mientras que ella cogía el suyo, con tan mala suerte que la concursante no lo ha metido en el barco a tiempo.

Al escuchar al presentador decirle a Marta Peñate que tenía que dejar el saco que había cogido fuera del barco, Nacho Palau ha explotado cogiéndolo él y pegando una fuerte patada a la lancha, mostrando lo enfadado que estaba con esta decisión. "En el saco estaba todo lo mío", ha indicado el ex de Miguel Bosé sin poder evitar derrumbarse.

Alejandro ha intentado ayudarle diciéndole al presentador que no habían entendido que antes del tiempo tenía que estar el saco dentro del barco, todo ello mientras Nacho Palau seguía mostrando su tristeza por haberlo perdido absolutamente todo. Sin embargo, su pena a durado poco tiempo, y es que tras la publicidad, Jorge Javier ha comunicado al concursante que habían dejado que la audiencia decidiese si querían que recuperase el saco o no.



"Han votado que te devolvamos el saco", ha comunicado Jorge Javier. Una gran noticia para Nacho Palau, que no ha terminado rompiéndose como nunca antes en el concurso, y es que la estancia en Honduras ya es demasiado dura como para, además, perder las pocas pertenencias que pueden tener con ellos.

