La doble expulsión de Patricia y Teresa fue un duro golpe para los aspirantes de ‘MasterChef 10’, sin embargo, esta semana se celebrará la ansiada repesca, que dará la oportunidad de regresar a cocinas a uno de los exaspirantes. En la primera prueba de la noche, tendrán que enfrentarse al robo de alimentos y a cocinar con el ingrediente que se esconde bajo una caja misteriosa; en exteriores, cocinarán un menú segoviano firmado por el chef Óscar Hernando; y para librarse de la expulsión tendrán que reproducir un plato de Pepe Rodríguez.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¡Llega la repesca! No te pierdas el lunes un nuevo #MasterChef10. ¿Quién te gustaría que volviera a las cocinas? Nos vemos a las 22.10H en @La1_tve ❤️ https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/G7QB7d77eu — MasterChef (@MasterChef_es) May 28, 2022

Robos, caja misteriosa y repesca

Esta noche, los aspirantes tendrán la oportunidad de ajustar cuentas con sus compañeros en la prueba de los robos. En cada cesta encontrarán 10 ingredientes, como dorada, cebolletas, alcachofas, espinacas baby, hojaldre, huevos y garbanzos cocidos, entre otros productos. Deben cocinar con lo que quede en sus cestas, además de integrar lo que encuentren bajo la Caja Misteriosa: el kimchi, el plato más tradicional y representativo de la gastronomía coreana, considerado un súper alimento que fortalece el sistema inmunitario y ayuda a regular el colesterol. Carmina Barrios, semifinalista de ‘MasterChef Celebrity 6’, se pondrá frente a los fogones y Luna, finalista de ‘MasterChef 8’, será la encargada de escoger con qué lo hará.

El jurado cree firmemente en las segundas oportunidades y en La Finca la Estación de Segovia, una antigua fábrica de ladrillos, el talent celebrará la ansiada repesca de la décima edición. El chef Óscar Hernando (1 sol Repsol) firmará el menú a cocinar por los dos equipos. 70 segovianos saborearán estas delicias elaboradas con algunos de los mejores ingredientes de la provincia, como los judiones de La Granja y el chorizo de Cantimpalos. Todos estos productos vienen avalados por el sello de calidad Tierra de Sabor. Por su parte, los exaspirantes se juegan regresar a la competición con postres del chef invitado.

De regreso a las cocinas, el jurado intentará que los aspirantes aprendan a gestionar al máximo el tiempo en cada prueba. Los delantales negros deben reproducir un plato de Pepe Rodríguez en el menor tiempo posible, ante la atenta mirada de Almudena Gandarias, ganadora de ‘MasterChef Abuelos 2’.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io