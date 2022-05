Kiko Matamoros ha destapado una de las grandes trampas que han hecho en 'Supervivientes'. El colaborador ha tenido una tensa discusión con Yulen Pereira que le ha llevado a destapar uno de los grandes secretos que han estado ocultando hasta este momento y que la organización ya sospechaba: Anuar hizo trampas con el fuego. Sin duda una confesión que ha dejado a todos sorprendidos, y es que este tema parecía que ya estaba solucionado.

Todo ha surgido después de que el esgrimista estallase contra Nacho Palau al enterarse de que por la noche había cogido un coco y se lo había comido. "Eso está prohibido", le ha reprochado echándole en cara su opinión. En ese momento, Kiko Matamoros ha decidido intervenir para asegurar que todos en la isla habían cometido alguna vez alguna de esas faltas. "No me hagas hablar que aquí todos hemos hecho algo. ¿Qué pasó con el fuego?¡Suéltalo!", le ha indicado el colaborador.

A pesar de que Yulen Pereira ha indicado que no sabía de qué le estaba hablando, el novio de Marta López Álamo ha seguido insistiendo en que dijese lo que ocurrió realmente. Sin embargo, al ver que no hablaba, ha decidido decir la verdad. "Soy el primero que dice que colaboró en la mentira del fuego. Yo fui el primero en saber cómo se había hecho, y tú el segundo. Porque vi los trozos del insecticida y los cogí con esta mano y los tiré al fuego sin que me viera la cámara. ", ha comenzado explicando el colaborador confirmando así las sospechas del programa de que Anuar Beno no consiguió hacer fuego la primera vez por sí solo.

"Se hizo con el anti mosquitos, lo viste y luego yo eché cosas cuando las cámaras no miraban. Luego dijimos que si nos pillaban todos cómplices", ha desvelado. Unas declaraciones con las que ha querido recordarle a su compañero que todos en la isla han cometido faltas haciendo cosas que no están permitidas en el concurso.

