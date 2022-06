La Sierra del Segura es una comarca de Albacete conocida por sus parajes naturales y sus emblemáticos pueblos repletos de historias, como Molinicos, Ayna y Liétor, en los que José Luis Cuerda rodó ‘Amanece que no es poco’, una película cuyo singular sentido del humor ha servido muchas veces de inspiración a Volando voy. En la nueva entrega del programa, que Jesús Calleja presenta mañana en Cuatro a las 22:45 horas, el helicóptero del programa viaja por primera vez a esta provincia con el objetivo de homenajear esta mítica película y ayudar a los habitantes de la zona a levantar un pino centenario que se cayó durante un temporal.

El equipo del programa y los vecinos del pueblo trabajarán codo con codo para convertir el pino en una escultura y que pueda levantarse como antaño de la manera menos invasiva posible en el entorno. Para ello, Calleja contará con la ayuda de personas como Omar López, el escultor que se encargará de dar el toque artístico a la obra tallando elementos de madera tan solo con una motosierra. Participarán también en la misión Serrano, el policía local; Raimundo, el arquitecto municipal y encargado de hacer los cálculos para que el árbol se mantenga en pie; un grupo de ancianos que aportarán su experiencia a los que Calleja denominará cariñosamente los ‘ingenieros de la cacha’; y Tere, una mujer que vende rosquillas que se encargará del avituallamiento durante la misión.

Amigos mañana miércoles 1 de junio nuevo episodio de @VolandoVoyTV en la Sierra del Segura (Albacete) en @cuatro a las 22.45h os espero! pic.twitter.com/jEUptUlZMN — Jesús Calleja (@JesusCalleja) May 31, 2022

'Amanece que no es poco'

En esta aventura, Calleja conocerá historias como la de Cristina, una veinteañera madre de dos hijos que se dedica a trabajos forestales y al turismo de aventura; y también tendrá ocasión de charlar con José de la Rita, que participó como figurante en ‘Amanece que no es poco’ y contará cómo fue el rodaje de la película, recordando situaciones al detalle y visitando escenarios de la grabación que aún se mantienen en pie, como la taberna o el paraje donde crecían los ‘los hombres plantaos’, en el que una escultura homenajea la legendaria secuencia de la película

