Joaquín Prat y Jesús Calleja se encuentran en estos momentos grabando una nueva aventura de 'Planeta Calleja'. Ambos han viajado a las Azores donde han realizado varias actividades en las que Prat ha disfrutado "como un niño", según el propio aventurero. "Qué tío más feliz", aseguraba el leonés a través de Twitter donde ha comunicado el día a día de su viaje. "En el mar de Azores de sol a sol buscando Delfines y Mulares y claro que los vimos! hasta nadamos con ellos", explicaba el leonés.

Sin embargo, la aventura está siendo mucho más espectacular de lo que esperaban y es que se han encontrado, de un día para otro, en medio de una alerta por volcán, lo que ha hecho que la experiencia se haya convertido en algo más intensa de un día para otro. Lejos de trastocar los planes que Calleja y su equipo tenían en mente, rápidamente se han adaptado a ellos y es que la alerta por volcán estaba dentro de las posibilidades.

En las islas Azores hay 1.766 volcanes, 9 activos. En este momento en la isla de San Jorge alerta 4 sobre 5 por explosión de un nuevo volcan. Estas fuerzas de la naturaleza han esculpido un lugar perfecto para la aventura! mi invitado @PratSandberg esta FLIPANDO!@visitazores pic.twitter.com/EJBpn7C2mg — Jesús Calleja (@JesusCalleja) March 25, 2022

"¿Sabíais que en las islas Azores hay 1.766 volcanes de los cuales 9 están activos? En este momento en la isla de San Jorge están en alerta 4 sobre 5 por explosión de un nuevo volcán", explicaba Calleja a través de sus cuentas en redes sociales. "¡Estas fuerzas de la naturaleza han esculpido un lugar perfecto para la aventura! Mi invitado Joaquín Prat esta FLIPANDO!".

"Siempre tenemos un plan, es más, mañana la aventura va a continuar, tengo varias cosas en la cabeza. Como esto es un volcán y tiene varios tubos de lava, algo se me ha ocurrido para hacer bajo tierra por esos tubos", añadía el aventurero en sus redes. En estos momentos, el 15% de la población de isla de las Azores, la más cercana al volcán, ya ha iniciado la evacuación de sus casas y los movimientos sísmicos son cada vez más fuertes. Una situación en la que la aventura continúa.

