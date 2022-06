Cristina Pedroche volvía al 'El Hormiguero' para hablar de su conocido programa 'LoveIsland'. La mujer de David Muñoz es una todoterreno tanto laboralmente como personalmente. Tan pronto te presenta un programa, como las Campanadas dejando a media España con la boca abierta, como se inicia en la aventura empresarial montando un restaurante con su chico. "RavioXo ya está abierto. David estaba indeciso, las recetas, el concepto... Cuando tú estás haciendo vanguardia estas abriendo un camino, él esta abriendo un camino y muchas veces no sabe por dónde tirar. Si un plato le encanta hoy, lo mismo mañana no. Es un genio, pero tiene sus cositas", empezaba diciendo la presentadora.

"Hay nuevos conceptos de pasta fría, muy buena. ¡No sé por qué no te fías Pablo!", le preguntaba la de Vallecas al presentador. Por lo visto Pablo Motos es bastante quisquilloso con algunas cosas, entre ellas con la comida. La presentadora le confesaba que su marido también es bastante especial, incluso ella creía que no era maniática y lo es mucho.

La de Vallecas cree en la energía de los objetos y tiene muchas manías del día a día: "Aunque yo diga que no, tengo muchísimos toc. No soy maniática, ni supersticiosa... O eso creía hasta que pasan tonterías que me hacen recapacitar. Ayer mi madre me dio un collar y me dijo 'te lo doy ya para que lo lleves a El Hormiguero'. Yo le dije que no porque no podía ponerme un collar que no sabía que energía tenía. Las cosas me dan buena y mala suerte. Es un collar normal. Me siento mal porque digo que David tiene sus cosas pero yo también. Cuando iba a los exámenes siempre ponía los bolígrafos en la misma posición. Llevo siempre muchos bolis. Cuando tenía un examen y alguien me pedía uno y sabía que iba a sacar menos nota que yo, le regalaba el boli por si me traspasaba la tontuna", confesaba la joven dejando sin palabras al presentador.



