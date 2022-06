Kiko Matamoros y Nacho Palau no pueden más y han terminado estallando contra Anuar Beno. Lo cierto es que en 'Playa Royale' existe una gran división entre los concursantes y ahora ambos supervivientes parecen haber llegado a su límite con el hermano de Asraf Beno. De esta forma, tras el enfrentamiento que la ex pareja de Miguel Bosé tuvo con él, ahora han vuelto a protagonizar un tenso cara a cara en el que ha intervenido el colaborador de 'Sálvame'.

Todo ha surgido después de que Anuar Beno le confesase a Tania que tenía pensado llamar "el coco" a Nacho Palau después de no haber podido dormir en toda la noche al escucharle "intentando robarlos" para comérselos. Tras esto, al ver a su compañero pasar cerca de él, ha comenzado a increparle llamándole con el nuevo mote que le había puesto, algo que ha terminado cansando al ex de Miguel Bosé.

Al ver la pelea que estaban protagonizando ambos, Kiko Matamoros ha decidido intervenir para parar a Anuar e indicarle que si seguían así las cosas no iban a terminar bien. "Al final vamos a llegar a las manos, para de una vez. Estás provocando eso, maleducado", le ha indicado el colaborador mientras el superviviente le acusaba de estar amenazándole con pegarle.

Al comentar este enfrentamiento en la palapa, Anuar ha asegurado que él le había puesto ese mote a Nacho Palau en tono cómico. Sin embargo, Kiko Matamoros no está nada de acuerdo con su argumento. "Tienes tan poca gracia como tan poca educación. Es una situación insoportable", le ha indicado asegurando que a lo largo de su concurso ha traspasado varias líneas. "La última de ella cuando has dicho que nos esperas fuera".

Por su parte, Nacho Palau le ha pedido que no vuelva a llamarle de esa forma. "Ya tiene historial de insultos a concursantes de esta edición. Es un pesado, solo pido disculpas por decir tacos porque no son las formas y no es el ejemplo que quiero dar a mis hijos", ha indicado.

La petición de Jorge Javier a los concursantes

Por su parte, el presentador ha intentado calmar los ánimos y ha lanzado una petición para todos ellos. Jorge Javier ha asegurado que está claro que nunca van a llegar a las manos porque saben que eso podría suponer su expulsión, por este motivo, les ha pedido que por favor intenten no protagonizar esas situaciones tan violentas que al final no llevan a ninguna parte.

"Podéis evitarlo antes porque las imágenes no son agradables de ver. Estáis utilizando un juego muy ventajista", les ha recalcado dejando claro que no le parece nada bien el comportamiento que han tenido ninguno de ellos.

