Kiko Matamoros ha vivido una de sus galas más complicadas en 'Supervivientes', y es que tras ver cómo solo Ignacio de Borbón se posicionaba detrás de él para que siguiese en el concurso, ha tenido que vivir una gran decepción con Anabel Pantoja. Todo ha surgido después de que todos los concursantes descubriesen que el novio de Marta López Álamo había confesado que Anuar hizo trampas en el fuego, algo por lo que el público ha decidido que sea duramente castigado.

Por su parte, tanto Anuar como Yulen han seguido insistiendo en que eso no es cierto y que nunca hicieron trampas, momento en el que Kiko Matamoros ha desvelado que todos los componentes del grupo menos Juan Muñoz lo sabían y que incluso habían hecho un pacto para que no saliese a la luz. En ese momento, el presentador ha decidido preguntarle a Anabel cuál era su versión.

Telecinco

"No apoyo la versión de Kiko porque yo estaba con Ana y Tania en la valla, cuando me dice que Anuar ha hecho fuego me voy corriendo para allá, después nos sientan en un juicio. Se hizo muy rápido", ha indicado asegurando que no había ningún pacto. "Eres una tramposa. Estás mintiendo. Quedamos todos de acuerdo en que éramos cómplices y que si descubrían a Anuar íbamos a dar un paso al frente todos, lo que pasa que quieres defender a tu novio", le ha espetado el concursante refiriéndose a Yulen.

Lo cierto es que la verdad ha salido rápidamente a la luz después de que el presentador le preguntase a Ana Luque y ella asegurase que sí, que tenían un pacto para ocultar la verdad de lo que había sucedido, momento en el que Kiko Matamoros se ha levantado para aplaudirle y agradecerle su sinceridad, atacando a Anabel Pantoja por haber mentido deliberadamente a pesar de haber asegurado que ella iba a decir la verdad en todo momento.

Telecinco

Por su parte, la colaboradora le ha indicado que eso no se hace a un compañero y que hay que apoyarse hasta el final. "Yo no estaba. A mí no me grites ni me faltes al respeto. Tramposo tú. No voy a entrar en tu juego sucio. Has sacado la mierda ahora", ha zanjado la ex de Omar Sánchez dejando claro que si se llegó a un pacto ella no iba a ser la que lo sacase ahora a relucir dejando mal a sus compañeros.

