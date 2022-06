Nadie sabe nada, el programa de improvisación presentado por Andreu Buenafuente y Berto Romero, da el salto al show televisivo en esta nueva etapa producido por El Terrat (The Mediapro Studio) para HBO Max. Una evolución que transformará el programa en un formato televisivo singular y mantendrá las diferentes almas del NADIE SABE NADA: un programa de radio en la SER, un podcast y una versión para YouTube.

Nadie sabe nada es un formato que nació en 2013 en la SER basado en la complicidad artística y personal de Andreu Buenafuente y Berto Romero y que a día de hoy se mantiene a pleno rendimiento semana tras semana siendo el podcast más escuchado de España en 2021 y 2020 según Spotify. Improvisación, humor, vivécdotas, secciones inverosímiles, interacción con el público y todo su universo e imaginario seguirán siendo parte clave de esta nueva etapa del programa.

El regreso de Buenafuente y Berto a la televisión

Andreu: “Es como si pusieras en una sartén los treinta años de carrera y así bien caliente se fuera reduciendo y reduciendo; y lo que queda, pura reducción sabrosa, es el NADIE SABE NADA. Un formato en el que Berto Romero y yo mismo actuamos de chefs y cocinamos un plato que nos hemos inventado, reducción de carrera de cómico”.

Berto: “Es un espacio protegido. Una especie de corral para dos cómicos, una jaula para divertirse, un chiquipark para dos señores mayores. Un ring de comedia semanal, un mano a mano humorístico. Un sueño, vaya”.

En palabras de Miguel Salvat: “La adaptación de NADIE SABE NADA para televisión supone un paso lógico y desde luego muy tonificante para nuestra marca. Andreu Buenafuente y Berto Romero llevan años brillando en el arte de la complicidad. Nosotros también queremos ser sus cómplices y seguir creciendo con ellos”.

