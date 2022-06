Rafa Mora y Anabel Pantoja han protagonizado numerosos enfrentamientos en 'Sálvame'. Lo cierto es que en más de una ocasión han dejado claro que la relación entre ambos no llega a ser del todo buena. De hecho, tan frecuentes eran sus broncas en plató que el programa decidió sancionarles de empleo y sueldo para reprenderles por su actitud. Por este motivo, todos se han quedado muy sorprendidos al ver lo que el colaborador ha dicho sobre su compañera.

Todo ha surgido después de que Lara Álvarez anunciase que Anabel Pantoja había logrado salvarse de la expulsión. En ese momento, desde plató, Rafa Mora ha reconocido que se alegra mucho de su compañera y ha aprovechado el momento para lanzar un alegato a su favor reconociendo que le parecía que esta vez lo estaba haciendo muy bien en Honduras. "Es mi compañera de 'Sálvame' y le apoyo. Evidentemente quiero que gane Kiko Matamoros pero si no puede ser quiero que gane ella" ha indicado.

Sin duda, unas palabras que han dejado completamente atónita a Isa Pantoja. "No sé si me sorprende más que mi prima se haya salvado o las palabras de Rafa Mora", ha reconocido sin poder creerse que él hubiese dicho eso de la sobrina de Isabel Pantoja. Sin embargo, ha desvelado que no sabe si creerse del todo sus palabras, y es que cree que podría estar siendo irónico al hablar así de su prima.

"Para nada, es mi compañera y evidentemente que si no gana Kiko le apoyo a ella", ha insistido Rafa Mora. Unas palabras que han hecho que le indiquen que es "muy corporativo" apoyando a sus compañeros de profesión.

Telecinco

De esta forma, parece que el colaborador ha dejado de lado sus diferencias con la prima de Kiko Rivera realizando estas impactantes palabras sobre ella, ¿supondrá esto un cambio en su relación cuando Anabel salga del concurso? De momento, parece que él solo piensa mostrarle su apoyo por cómo lo está haciendo en 'Supervivientes' y por ser una de los dos concursantes que trabaja en 'Sálvame'.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io