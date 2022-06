Kiko Matamoros, Nacho Palau y Mariana han incumplido las normas en 'Supervivientes' en reiteradas ocasiones. Los concursantes han vareado cocos para que caigan de las palmeras y así poder comérselos, algo que tienen prohibido desde el primer momento. Además, también han aprovechado para comérselos por la noche y no compartirlos con el resto. Sin duda, un comportamiento que a sus compañeros ha molestado mucho y por el que la organización ha decidido tomar medidas.

Desde el programa han decidido que tenía que ser el público el que decidiese si debían recibir una dura sanción por su actitud. Finalmente, Carlos Sobera ha anunciado que el 53% de la audiencia había elegido que recibiesen un castigo por sus trampas. Sin duda, una noticia que ha dejado sorprendidos y desilusionados a los concursantes. "El programa ha visto con preocupación cómo algunos os habéis dedicado a varear cocos verdes. Algo que ya sabéis que no se debe hacer", les ha indicado el presentador para que supiesen el motivo por el que recibirían una sanción.

Tras esto, Carlos Sobera ha explicado que a partir de ahora Kiko, Nacho y Mariana no podrán comer ningún coco hasta nuevo aviso. Los tres han acatado la decisión desde el primer momento, y es que son conscientes de que no han hecho las cosas del todo bien, por lo que han tenido que aceptarlo. "Me parece justo", ha reconocido la pareja de Marta López Álamo.

Por su parte, el presentador les ha dado un 'tirón de orejas' recordándoles que deben de seguir las directrices y haciéndoles ver que no hacerlo puede tener serias consecuencias negativas. De hecho, ellos no han sido los primeros en ser castigados en la edición, y es que Anuar Beno ya fue castigado tras ser acusado de haber hecho trampas con el fuego.

Los colaboradores no han dudado en comentar lo ocurrido, desvelando detalles hasta ahora desconocidos, y es que Alexia Rivas ha aprovechado para acusar a Olga Moreno de haber hecho trampas en su edición.

