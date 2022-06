Anuar Beno ha recibido un severo castigo tras ser acusado de hacer trampas con el fuego. A pesar de que desde un primer momento se sospechó que el hermano de Asraf podría haber conseguido encender la hoguera de manera fraudulenta, desde la organización no pudieron demostrarlo y tras superar la prueba de hacer fuego nuevamente en menos de 24 horas parecía que el tema había quedado zanjado. Sin embargo, durante una discusión con Yulen Pereira, Kiko Matamoros desveló que realmente sí que se hicieron las cosas mal esa primera vez, asegurando que todo el grupo participó en el engaño.

"El único que no lo sabía era Juan Muñoz, el resto hicimos un pacto para taparnos", volvía a asegurar el colaborador en la palapa ante el asombro del resto de sus compañeros. A pesar de que Anabel Pantoja intentó seguir cubriendo a su compañero asegurando que era mentira el pacto que habían hecho, rápidamente se vio que la colaboradora no estaba diciendo la verdad gracias a Ana Luque, que aseguró que era cierto que habían llegado a ese acuerdo, aunque ha dejado claro que ella no vio cómo se había hecho el fuego.

Telecinco

Por su parte, Anuar Beno negó en todo momento haber hecho trampas, poniendo como prueba que de las 4 veces que había hecho fuego, tres se vieron delante de cámara. De esta forma, al ver que él seguía negándolo pese a la confesión de Kiko Matamoros y Ana Luque, la organización decidió dejar en manos del público la decisión de si se debía castigar al hermano de Asraf por este engaño o no. Una pregunta que la audiencia tenía bastante clara: sí.

Jorge Javier fue el encargado de anunciarle a Anuar que un 91% de los espectadores habían decidido que tenía que ser castigado por la forma en la que realizó fuego la primera vez. "Tendrás que cuidar el fuego tú solo en todo momento hasta nuevo aviso", le indicó el presentador dejando claro que era un requisito indispensable que nadie le ayudase.

Telecinco

Además, Lara Álvarez le explicó que otra de las reglas que debía cumplir es que la llama no puede apagarse en ningún momento. "Si te ayudan o se apaga habrá consecuencias", le advirtió. Sin duda, todo un reto que deberá cumplir tras ser acusado de mentir y que le ha dejado triste después de la alegría que supuso para él ganar la prueba de líder.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io