Jorge Javier y Lara Álvarez siempre han demostrado tener una gran complicidad en 'Supervivientes'. Ahora, durante una de las conexiones que realizan cada jueves en directo, el presentador ha sorprendido a su compañera diciéndole unas palabras que le han dejado sin palabras. Jorge Javier ha querido aprovechar que conectaba con ella para decirle que, aunque es cierto que siempre le ve guapísima, esa noche le veía especialmente bien con el conjunto que había escogido.

Sin duda, un gran piropo que ha hecho que Lara Álvarez se quede sin saber qué decir exactamente. "Mucha gracias, tengo aquí a mis dos chicas que son maravillosas, un equipazo de estilismo", ha sido lo primero que le ha salido decir visiblemente nerviosa al no saber cómo reaccionar, algo que ha admitido después.

"Llevo fatal… Te has dado cuenta de que cada vez que me dices un piropo, lo llevo tan mal que no se ni cómo responder", ha reconocido mientras los concursantes le aclaraban que no solo era por su estilismo sino "por la percha", algo que todavía le ha provocado más pudor. Además, Jorge Javier ha seguido insistiendo. "Estoy convencido que desde sus casas esta noche está todo el mundo de acuerdo conmigo", le ha indicado el presentador mientras en plató aplaudían sus palabras.

Lo cierto es que los 'looks' de Lara Álvarez en 'Supervivientes' siempre son uno de los temas que más llaman la atención. De hecho, fueron muchos los que comenzaron a lanzar argumentos a su favor de ella cuando comenzó a rumorearse que tal vez no estaría en esta edición del concurso, dejando claro que ella se ha convertido ya en todo un icono del programa, cuyo papel es indispensable en Honduras.

