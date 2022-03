Pablo Motos vuelve a 'El Hormiguero' con un mensaje para Nuria Roca

Entrevista a Pablo Motos: "Seguro que el éxito me ha cambiado, pero no lo percibo"



Pablo Motos ha vuelto a su casa, a 'El Hormiguero', después de estar una semana confinado por haber dado positivo en covid. Nuria Roca fue la encargada de presentar la semana pasado el programa y, para que la audiencia no echase mucho de menos al de Requena, la presentadora escogía durante toda la semana un look básico como el que suele utilizar el presentador: camisa blanca y pantalón negro. No solo la presentadora tenía ese gesto con su "jefe", también la valenciana quiso ocupar su puesto en la coreografía. Pablo ni se lo pensaba y nada más llegar, antes de presentar a los invitados, le dedicaba unas bonitas palabras a su compañera.

Antena 3

"Quiero empezar dándole las gracias a Nuria Roca y a todo el equipo", empezaba diciendo el presentador sabiendo perfectamente lo difícil que es sacar adelante un programa con tanto éxito como es 'El Hormiguero'. "Gracias Nuria, eres un sol".

Nuria Roca lo ha hecho divinamente y Pablo confía mucho en ella. Aún cediéndole el puesto por una semana, Pablo entraba en directo desde su casa cuando Rosalía acudía al programa. ¿Y qué tienen las videollamadas? Pues ver a las personas como realmente son, incluso por despiste, descubrir cosas nuevas. Eso le pasaba al presentador con la cantante. Por querer mostrarle una guitarra de la habitación, toda la audiencia del programa podía ver cómo es el pijama de Pablo Motos. "Tú eres la 'motomami' y yo soy el 'motopapi'", decía desatando las carcajadas en el plató.

