Serán presentadores y al mismo tiempo rivales en una trepidante competición en la que serán capitanes de sendos equipos integrados por cinco conocidos personajes del mundo del entretenimiento cada uno de ellos: Christian Gálvez y Carolina Cerezuela serán los anfitriones de ‘Esta noche gano yo’, un formato original desarrollado en colaboración con Bulldog TV que Telecinco prepara para la próxima temporada.

Los presentadores de este formato original desarrollado actuarán como capitanes de dos equipos formados por cinco famosos cada uno de ellos: Edu Soto, Patricia Montero, Belinda Washington, Miriam Díaz-Aroca, La Terremoto de Alcorcón, Jorge González, Michelle Calvó, Rocío Madrid, Carlo Costanzia y Ricky Merino serán sus integrantes.Cada semana, los equipos se enfrentarán a cinco duelos individuales, un duelo de capitanes y una última prueba grupal que dictaminará cuál de los dos grupos ingresa en su hucha el importe acumulado en sus marcadores.

Mecánica de ‘Esta noche gano yo’

Un espectacular plató que recreará un gran parque temático de juegos será el escenario de ‘Esta noche gano yo’. Cada semana, los equipos se enfrentarán a duelos individuales protagonizados por un componente de cada grupo que incluirán pruebas englobadas en cinco categorías: fuerza y agilidad; resistencia, habilidad y ‘coco’; talento; y vuelta a la infancia, en la que se reformularán conocidos juegos infantiles; también tendrá lugar un duelo de capitanes, que disputarán Christian y Carolina; y una última prueba grupal que dictaminará cuál de los dos grupos ingresa en su hucha el importe acumulado en sus marcadores.

En la penúltima entrega, los dos equipos se enfrentarán y el que logre imponerse pasará a la gala final, en la que los componentes del equipo competirán de forma individual, de manera que se proclamará a un único ganador que obtendrá como premio el dinero acumulado en el bote y podrá gritar bien alto: ‘¡Esta noche gano yo!’.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io