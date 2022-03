Almudena Cid y Christian Gálvez han firmado el divorcio. Ya han pasado cuatro meses desde que se hizo pública su ruptura y la ex pareja han dado un paso más para hacerlo oficial. Christian y Almudena decidían poner fin a su matrimonio después de once años desde su romántico 'sí, quiero'. Nadie podía imaginar que esta pareja pusieran punto y final a su amor, ya que conformaban un duo de lo más unido. Su complicidad, su cariño y la imagen que ofrecían era de total admiración el uno por el otro.

¿Y en qué han quedado para hacer las reparticiones de sus pertenencias? La ex gimnasta se habría quedado con un loft valorado en 225.000 euros, una furgoneta, otro coche y dos plazas de garaje, además de una cantidad de dinero de la que se desconoce la cifra. Así se ha revelado en 'Madrid Directo Flash' en Telemadrid, lo que deja claro que ya no tienen nada que les una. El escritor se habría quedado con la casa en la que habían vivido hasta antes de su ruptura.

El presentador fue el que dio el primer paso para dar a entender que esa pareja estaba rota. Christian Gálvez y Patricia Pardo, tras proclamar su amor a los cuatro vientos, se dejaban ver por las calles de Madrid paseando su romance de la mano y con grandes miradas cómplices. Mientras tanto Almudena reaccionaba a ese amor a través de sus redes sociales mediante 'me gustas' a comentarios que dejan los seguidores muy impactados con esta nueva relación.

