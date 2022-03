Christian Gálvez sigue envuelto en polémica. En medio de las críticas por apostar abiertamente por su relación con Patricia Pardo mientras que su ruptura con Almudena Cid es tan reciente, el periodista ha decidido seguir adelante sin mirar atrás, algo que ha asegurado está muy relación con los valores que le ha enseñado su padre. Por eso, le ha querido dedicar un profundo mensaje en sus redes sociales: "Mi padre y yo practicamos el mismo deporte de riesgo: los dos damos nuestra opinión. La parte buena de todo esto es que mi padre ejerce a la vez de espejo y sombra: el espejo nunca miente y la sombra nunca se aleja".



"Papá, me encanta cuando me dices que si estoy atravesando un mal momento, siga caminando, porque lo malo es el momento, no yo. Tú lo llamas túnel. Y tus palabras me dan fuerzas para seguir caminando hacia adelante", ha escrito junto a una imagen en la que se les puede ver visitando el Etna en Sicilia. Los dos con camiseta y una amplia sonrisa aprovechando el pasaje para inmortalizarlo.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Tus años son tu experiencia y, al mismo tiempo, tu lección. Pocas veces te pones filosófico, pero cuando lo haces, se me queda grabado en el corazón. Si estoy deprimido, vivo en el pasado; me dijiste una vez. Si estoy ansioso, vivo en el futuro. Si estoy en paz, vivo el presente. Pues papá, tienes que estar tranquilo porque estoy en paz. Gracias a muchas personas que me quieren y, por supuesto, gracias a ti también", asegura.

A través de un profundo y emotivo texto, el presentador ha dado las gracias a su padre por su cariño y se ha reconocido orgulloso de su padre y de sus raíces en Móstoles "con humildad y perseverancia", agradeciendo las "alas que me dio mi padre, apasionado de la cetrería, para surcar el cielo".

Así, revela que desde 1986 colecciona tebeos que en ocasiones compra junto a su padre "es más bonito comprarlos juntos que leerlos a solas". "Porque, papá, es que sin capas ni poderes, mi superhéroe favorito siempre has sido tú. Si alguna vez yo soy padre, ojalá sea para mi hijo, al menos, la mitad de lo que tú significas para mí. Te quiero, pollo".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io