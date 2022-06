Nacho Palau siempre ha intentado ser muy reservado con su vida privada. Sin embargo, desde su entrada en 'Supervivientes' hemos podido ver cómo la ex pareja de Miguel Bosé poco a poco se va abriendo más con sus compañeros hablando abiertamente sobre sus hijos y sobre cómo fue su separación con el cantante. Ahora, el concursante ha sorprendido a todos al reconocer que, aunque es cierto que ha estado mucho tiempo en silencio, no descarta que esto pueda cambiar en un futuro.

"¿Si te proponen ir, por ejemplo como yo, colaborando, estarías dispuesto?", le preguntaba Anabel Pantoja atónita, algo a lo que él respondía de forma contundente. "¿Qué pierdo? No pierdo nada", le ha indicado dejando claro que no es algo que descarte en estos momentos. Un trabajo que Ana Luque le ha confesado que cree que haría muy bien. "Es guapo, tiene verborrea, es agradable y encima buen superviviente... lo tienes todo Nacho", le ha reconocido.

Sin duda, toda una declaración de intenciones que Jorge Javier no ha querido dejar pasar por alto. Por este motivo, durante las nominaciones no ha dudado en hablar con él para preguntarle directamente si estaría dispuesto a trabajar en 'Sálvame Naranja'. "¿Por qué no? No sé, estaba muy suelto esa tarde...", ha confesado.

El concursante ha dejado claro que este tiempo en Honduras le está ayudando a "quitarse miedos" y es por este motivo por el que ahora no descarta realizar este gran cambio en su vida. Un paso adelante sobre el que todavía ha preferido no responder de forma contundente.

Lo cierto es que de trabajar en 'Sálvame' ya tendría varios aliados en el programa, y es que en 'Supervivientes' está entablando una buena relación tanto con Anabel Pantoja como con Kiko Matamoros, que se convertirían en sus compañeros. Además, con Jorge Javier tiene una química especial y es que en cada conexión que realizan se puede ver cómo los dos 'tontean'. De hecho, ya han llegado a hablar sobre cómo llamarían a su futura hija e incluso Nacho Palau se ha atrevido a pedirle una cita al presentador, ¿acabaremos viéndoles trabajar juntos?

