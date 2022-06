Alonso Caparrós ha terminado estallando en plató contra Kiko Hernández después de que le recordase los problemas familiares que tuvo. El colaborador ha comparado la situación que está viviendo Ortega Cano con su familia con lo que le ocurrió a él tras escuchar cómo su compañero confesaba que el 'toque de atención' que le dio a Gloria Camila debería habérselo dicho en privado. "Hablo como abogado del diablo, ¿por qué tú no lo hiciste con tu familia?", le ha indicado. Una pregunta que ha provocado que él decida estallar.

"Estás hablando de una cosa superada y arreglada. ¡No tiene nada que ver! He tenido los arrojos de sentarme aquí, pedirles perdón a ellos y hacerlo a través de un libro. No tiene nada que ver con lo que hacen los Cano o los Mohedano", ha confesado Alonso Caparrós visiblemente afectado. En ese momento, sus compañeros no han dudado en indicar que le ven todavía muy dolido por lo sucedido.

En ese momento, Alonso Caparrós ha aprovechado para explicar qué es lo que de verdad le afecta. "Lo que no voy a permitir porque me lo prometí a mí mismo y se lo prometí a Mila, porque ella fue la que me dijo: 'Alonso, basta ya', es que ni mi padre, ni mi madre, ni mis hijos, ni nadie de mi familia vuelva a estar en el candelero", ha explotado sacando a relucir la importante promesa que le hizo a Mila Ximénez y que piensa cumplir a raja tabla.

El colaborador ha confesado que está cansando de que siempre saquen a relucir este tema, y es que es algo que ya tiene completamente superado. Alonso Caparrós ha presumido de tener una relación excelente en estos momentos con su familia, haciendo ver que ya no existe ningún problema entre ellos.

Una reacción que ha provocado que Kiko Hernández decida disculparse con él públicamente. "Si te ha molestado te pido perdón. Hablo del arranque y de cómo empezaron vuestros problemas y te doy las felicidades por tu final con tu familia porque ha sido glorioso... Tampoco pensaba que estabas tan débil como para querer abandonar el plató", le ha reconocido su compañero.

