Kiko Matamoros ha protagonizado su noche más emocionante en 'Supervivientes'. El colaborador ha aceptado enfrentarse al puente de las emociones, momento en el que le hemos terminado viendo como nunca antes. El novio de Marta López Álamo no ha podido contener las lágrimas al rememorar algunos de los momentos más duros de su vida. Un instante que ha aprovechado para desvelar, entre otras cosas, cuál es su mayor sentimiento de culpa.

"No es fácil explicarlo. Pido perdón a mis hermanos anticipadamente porque sé que estas cosas no les gusta oírlas", ha comenzado explicando antes de recordar que su madre, aunque falleció por una metástasis, llevaba sufriendo demencia desde hace mucho tiempo. En ese instante, ha desvelado que lo que más lamenta es que no fue capaz de estar junto a ella en sus últimos momentos.

Telecinco

"El día que falleció, hablándole al oído, vi cómo mi madre rompió a llorar y entendí que había cosas que le tendría que haber dicho en ese año y medio que no le dije. No fui capaz ni de incinerar ni de repartir sus cenizas. Es un episodio que me atormenta y que vive conmigo. Fui un cobarde y un miserable", ha indicado. El colaborador ha reconocido que sentía tanto miedo de que no le reconociese y le dolía tanto verle en esa situación que no fue capaz de visitarla, algo que cree que nunca será capaz de perdonarse.

En cuanto a su padre, ha reconocido que lamenta haber hecho pública la relación que tuvo con él y ha confesado que ya ha logrado perdonarle completamente. "Debí haberme ahorrado contar las experiencias que vivi con él. He aprendido a quererle cuando ya no está".

El episodio de su vida por el que se siente más avergonzado

Durante su paso por el puente de las emociones, Kiko Matamoros también ha querido aprovechar para desvelar que si hay algo sobre lo que se avergüence más que nada es por el trato que tuvo con sus hijos en el pasado. "Hay algo que me avergüenza en mi vida, en mi trayectoria, que es mi papel de padre. Creo que no he sabido estar a la altura de lo que mis hijos se hubieran merecido", ha indicado confesando que ahora se siente orgulloso de la relación que tiene con cuatro de ellos.

Sin embargo, a pesar de que con algunos de ellos ya ha conseguido reconciliarse, siente que el tiempo perdido ya nunca podrá recuperarlo."He descubierto tarde a una hija maravillosa gracias a la intervención de mi pareja. Me da pena porque sé que no lo tuve fácil pero tendría que haber hecho más y ser consciente de que la vida pasa", ha reconocido asegurando que es algo que "no tiene reparación".

Telecinco

Además, ha desvelado que si hay alguno sobre lo que se sienta decepcionado es precisamente en no "dejar a sus hijos el patrimonio que podría haberles dejado". Pero no es lo único con lo que se siente decepcionado, y es que cree que se ha defraudado así mismo profesionalmente."He elegido ser un monigote televisivo y una tipo de vida más fácil. Creo que eso no es lo que querían mis padres. Creo que profesionalmente me he decepcionado".

"He jugado con la muerte"

Por último, el padre de Diego Matamoros ha confesado que durante mucho tiempo ha estado jugando con la muerte a la ruleta rusa. "He sido 50 años adicto a la cocaína. No presumo de nada pero quiero que sepan que estoy en una fase de recuperación que inicié antes de venir al concurso", ha aclarado asegurando que quiere dejar ese episodio de su vida completamente atrás.

Telecinco

"La droga hace mucho daño y afortunadamente estoy siguiendo un tratamiento aquí con el que llevaba ya un mes y medio. Ya ni ronco o ronco muy poquito. He recuperado el tejido mucoso", ha indicado muy orgulloso de su progreso. Una evolución que quiere continuar para tener una mejor calidad de vida. "Sé que no me queda mucha vida porque tengo 65 años pero de aquí a lo que me queda sé como quiero vivirla, con quien y en qué circunstancias. Ojalá pudiese tener más descendencia y ser un mejor ejemplo como padre y como ser humano", ha confesado completamente roto tras vivir un duro puente de emociones.

