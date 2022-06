La factoría 'Sálvame' no para de sorprender: si hace unas semanas conocíamos su nueva imagen tras conocer que el programa estaba prácticamente en la cuerda floja, parece que han conseguido remontar como mejor lo saben hacer: con entretenimiento de la mano de sus caras más conocidas. La 'Sálvame Fashion Week', donde por cierto coincidieron Rocío Carrasco y Ortega Cano, supuso un revulsivo para sus audiencias, que volvieron a conectar con el programa a través de la moda y los momentazos (¿cómo olvidar el pecho al aire de María Patiño?), y ahora han querido dar una vuelta de tuerca con un nuevo proyecto: el 'Sálvame Mediafest'.

Tal y como hemos podido conocer, se trata de un festival de música con artistas de sobra conocidos por todos, pero el aliciente es que éste, además de cantantes, contará con la presencia de los colaboradores sobre el escenario, que tendrán que demostrar sus dotes musicales de la mano de intérpretes que hasta hace nada eran todo un secreto... pero por fin se han conocido los primeros nombres y quiénes serán los que les acompañen sobre las tablas.

Fue Pipi Estrada el encargado de entonar los temas para ir descubriendo a los cantantes, pero con un hándicap: los tenía que cantar bajo el agua. El primer confirmado fue David Civera, después fue el turno de Raúl, y el dúo Amistades Peligrosas completaron el trío de ases de la tarde. Pero ¿quién cantará con quién?

La sorpresa de la tarde fue la videollamada de los cantantes, que confirmaron su compañía sobre el escenario: David Civera cantará con Carmen Borrego, Raúl con Alonso Caparrós, y Laura Fa será la encargada de transformar en trío a Amistades Peligrosas.

De momento sólo conocemos cómo canta Alonso Caparrós: recordemos que participó en 'GH VIP 5' y grabó la canción 'Mi gran hermano, mi amigo' de la mano de sus compañeros con la composición de Alejandro Abad y Tutto Durán. Precisamente Alonso protagonizó una sonada polémica al negarse a firmar los papeles necesarios para la comercialización del tema.

