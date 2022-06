Malas noticias para los seguidores de La Noche D y/o Eva Soriano. el Consejo de Administración RTVE ha decidido no renovar el programa por una cuarta temporada, según avanza Vertele. Es decir, una vez terminada la tercera edición se procederá a su cancelación.

Este miércoles se reunía el Consejo de Administración de RTVE para decidir distintos asuntos, entre ellos, la viabilidad de tres propuestas de su presidente José Manuel Pérez Tornero. Sin embargo, ninguno de los tres proyectos ha tenido el beneplácito de la mayoría y, por tanto, han sido rechazados

'La Noche D', cancelado

Una de las propuestas que no ha encontrado apoyo alguno en ninguno de los consejeros ha sido la renovación de La Noche D de Eva Soriano por una cuarta temporada. Según el citado medio, la falta de apoyos de Pérez Tornero en el Consejo podría ser el desencadenante para que no se garantice la aprobación de sus propuestas.

La Noche D se despedirá de la audiencia el próximo 5 de julio con su último programa tras tres temporadas en emisión. En esta última temporada conducida por Eva Soriano, el programa marca una media del 7,6% frente al 8,8% y 10,2% que marcaron la segunda y la primera temporada respectivamente.

La Noche D fue una de las apuestas de TVE para el prime time de los martes con Dani Rovira, en sus dos primeras temporadas y con Eva Soriano, en la tercera edición, como uno de los programas culturales y de entretenimiento de la cadena pública. En cada entrega, se contaba con entrevistados del mundo del cine, la televisión, la música y el deporte, y todos ellos visitaban el plató para contar su relación con el tema del día, además de enfrentarse a los juegos de los colaboradores.

