Anne Igartiburu no se queda, de momento, sin trabajo. A pesar de que RTVE había anunciado su intención de cancelar la emisión diaria de 'Corazón', el programa que presenta en La 1 de TVE de lunes a viernes, la cadena estatal ha dado marcha atrás en su decisión y, por ahora, el magazine continuará en antena. En principio, la emisión diaria de 'Corazón', que iba a finalizar el próximo 31 de julio, se mantendrá hasta el mes de septiembre y entonces, el ente público decidirá qué ocurre con el espacio y si éste tiene hueco en la nueva temporada de RTVE.

Según ha confirmado 'Bluper', en esta decisión han influido varios factores: la primera que a la dirección de RTVE no le convencía alargar 'La hora de La 1', el programa que se emite con anterioridad a 'Corazón', y la segunda sería la reunión que Anne Igartiburu, que también presenta '1o momentos' en Telemadrid, habría mantenido con la cúpula de RTVE. A pesar de que no ha trascendido lo tratado en esta reunión, parece que la cancelación de 'Corazón' fue uno de los temas que trataron y llegaron al acuerdo de mantener, de momento, su emisión.

RTVE

El anuncio de cancelación de programas de televisión está siendo una constante estos últimos días. Emma García también ha visto cómo han cancelado 'Viva la vida' para este mes de agosto y ha quedado en el aire su continuidad en septiembre. También se ha comunicado el final de 'España directo'.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io