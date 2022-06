Óscar Casas ha acudido a 'El Hormiguero' para presentar la película "Hollyblood", una comedia romántica de vampiros. Durante su visita, el actor ha vivido algún que ha realizado algunas de sus confesiones más íntimas antes de vivir uno de los mayores sustos en directo tras presenciar un gran accidente en el que han tenido que intervenir los bomberos. El presentador le ha preguntado acerca de cómo era seguir viviendo con sus padres en casa, haciendo expresa referencia a cómo hacía si en "algún momento quería tener un momento de más intimidad con alguna chica".

Una pregunta a la que Óscar Casas ha respondido asegurando que le gusta vivir con ellos. "A ver, es una casa grande y vivimos todos allí. Es bastante divertido", ha confesado. En cuanto a sus parejas, el hermano de Mario Casas ha respondido de forma tajante que no puede llevar chicas a casa. Sin embargo, ha reconocido que eso a él no le supone un problema. "En mi casa no dejan que llevemos chicas, pero no pasa nada porque tengo un piso en Madrid". Una revelación de la que se ha arrepentido nada más decirla.

Antena3

A pesar de que ha intentado salvar la situación asegurando a que con eso lo único que quería decir es que tenía un piso en la capital para cuando no podía volver a la sierra, donde está su casa, no ha podido evitar que el público y Pablo Motos comenzasen a reírse al ver las caras que estaba poniendo el actor.

Lo cierto es que Óscar Casas está muy unido a su familia, tanto es así que incluso sería capaz de rechazar un papel si su madre de lo pide. "Si mi madre dice que no hay que hacerlo no se va a hacer, es la matriarca", ha indicado. Pese a todo, hay algo que parece que no se le da del todo bien hacer en casa, y es colaborar con las tareas del hogar. "No plancho, no se me da bien", ha explicado. Un momento en el que Pablo Motos le ha preguntado si ayuda de otra forma. "Si... con mi hermano pequeño paso mucho tiempo", ha desvelando dejando ver que no suele centrarse en las tareas del hogar.

El extraño mensaje que recibe desde hace cuatro años

Tras esto, Pablo Motos ha sacado a relucir algo que le lleva pasando al actor desde hace mucho tiempo con una de sus seguidoras. "Hay una chica que me escribe desde hace 4 años todos los días preguntándome que si me gustan las cabras. Yo no he contestado por si acaso. Me da pena que esa relación se corte", ha reconocido asegurando que le da incluso algo de miedo llegar a responderle. Sin duda, una situación de lo más extraña que no sabe cómo llevar.

Por otro lado, el hermano de Mario Casas ha confesado que desde hace un tiempo intenta siempre que puede hacer un retiro para hacer meditación. "En el retiro meditas seis horas al día, lees, estás traquilo, estás en paz en la naturaleza…", ha indicado haciendo ver que a él le ayuda mucho.

