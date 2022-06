Kiko Matamoros ha protagonizado una de sus peores noches en 'Supervivientes'. El colaborador ha tenido un fuerte enfrentamiento con Mariana por el que ha sido muy criticado. Todo ha surgido después de ver cómo durante una prueba en la que el colaborador tenía que dar indicaciones a sus compañeros ha comenzado a dirigirse a ella de una forma despectiva que ha sido muy criticada en redes sociales.

"No empujes, qué no empujes, tú no. Mariana, estate quieta, qué no toques la bola. No haces más que jod**, venga ya", le ha comenzado a decir. Unas palabras que a ella no le han sentado bien y que algunos han calificado de "machista". Jorge Javier ha querido preguntarle para así aclarar el motivo por el que se había dirigido a ella de esa forma. "Le he dicho que estuviese quieta porque ha sacado dos veces la bola del recorrido cuando nadie le estaba diciendo que empujara. No se trata de una cuestión de sexo", ha asegurado.

Sin embargo, el enfrentamiento ha ido a más después de que durante la palapa recordasen unas palabras que había realizado Mariana tras una discusión con Kiko en la que decía que le daba "vergüenza" que España le votase tantas veces para salvarle. "Que venga una señora de Venezuela vía Italia a dar lecciones a España de cómo se tiene que comportar me parece como poco extraño...¡Vergonzoso tu país!", ha indicado el colaborador. Unas declaraciones que han provocado que Jorge Javier decida intervenir para pararle los pies.

"Creo que tu comentario está absolutamente fuera de lugar y tiene un punto clasista y xenófobo que, de verdad, no se corresponde en absoluto con lo que creo que tú eres. ¡Por ahí no, Kiko! ¡Por ahí no!", ha estallado el presentador mostrándose totalmente en desacuerdo con su compañero.

Además, el colaborador ha aprovechado para hacer una aclaración muy enfadado. "Ya sabemos que la gente de Venezuela lo está pasando mal, pero a mí lo que no me gusta es que a la gente de Venezuela se le hable con ese desprecio de ese país. Hay gente viviendo allí, hay gente que ama ese país y que ya bastante está sufriendo como para que nosotros encima utilicemos ese reproche", ha estallado.

Marta López Álamo pide perdón en nombre de Kiko Matamoros

Lo cierto es que en esta ocasión ni siquiera su pareja ha podido defenderle, asegurando que a ella también le ha parecido "reprobable" lo que acababa de suceder. "Pido perdón en su nombre", ha confesado recalcando que tampoco se le puede juzgar por lo que ha pasado en una noche que considera que ha sido muy mala.

Unas declaraciones a las que se ha vuelto a unir Jorge Javier confesando que "no reconoce" a ese Kiko Matamoros. "Llevo muchos años trabajando con él, estoy convencido de que va a disculparse", ha indicado el presentador. Una predicción sobre la que no se equivocaba, y es que tan solo unos minutos después, el colaborador aprovechaba para disculparse. "Perdón sincero. Lo siento porque ha sido una idiotez y espero no volver a repetirla en los días de mi vida", ha indicado mostrándose muy arrepentido y reconociendo que ha tenido una "noche desastrosa".

