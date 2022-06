Anabel Pantoja y Yulen Pereira ya no dudan en dar rienda suelta a la pasión. Los supervivientes han decidido dar un paso adelante y...¡se han besado! La colaboradora ya no puede ocultar más sus sentimientos por él y tras escribirle una romántica carta en la que dejaba ver lo importante que estaba siendo para ella en Honduras, ambos parecen haber querido dar un paso más. Un acercamiento con el que han demostrado que los problemas que han tenido estos últimos días ya están más que superados.

Lo cierto es que la sobrina de Isabel Pantoja estaba muy preocupada tras saber que Yulen estaba comenzando a dudar de que sus sentimientos hacia él fuesen reales. Tanto le afectó saber esto que terminó derrumbándose completamente asegurando que si iba lento era porque quería hacer las cosas bien y no dañar a nadie, haciendo referencia a Omar Sánchez.

Telecinco

Sin embargo, parece que ahora que vuelven a estar juntos no han podido controlarse más. "Quiero estar ya fuera de aquí, contigo. Aquí no se puede hacer nada", le indicaba Yulen momentos antes de vivir una auténtica noche de pasión en la que se ha podido ver cómo los concursantes han intentado esconderse debajo de unas sábanas para que la cámara no pudiese captar nada. Un momento donde se ha visto mucho movimiento. "He dormido muy bien", le ha comentado Anabel a sus compañeros a la mañana siguiente sin poder esconder su cara de felicidad.

Telecinco

Telecinco

A pesar de que no se ha podido ver mucho por estar debajo de la manta, sí que se ha visto cómo se daban un apasionado beso. Un acercamiento que se produce la misma semana que Yulen está nominado, lo que podría haber provocado que el esgrimista quiera aprovechar el tiempo al máximo por si se convierte en el expulsado. De hecho, ya le ha dejado claro que de ser así, le estaría esperando fuera.

Desi sorprende con su gran confesión sobre Yulen y Anabel

A pesar de que este es el primer beso que hemos podido ver de la pareja, parece que entre ellos ya sucedió algo mucho antes. Un bombazo que ha confirmado Desi después de escuchar cómo Tania Medina le confesaba a Marta que creía que durante la convivencia que tuvieron antes de empezar el concurso entre ellos ya ocurrió algo.

Telecinco

"¿Qué no va a pasar entre ellos dos? Si hay atracción, si ella no ha dejado nada esperando ni nada abierto. Poco han hecho para lo que podrían haber hecho", ha explicado dejando claro que "pasaron muchas cosas". Una confesión que ha realizado entre risas y asegurando que ya no pensaba dar más detalles sobre lo que sucedió entre ellos antes de su llegada a Honduras.

