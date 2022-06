La pareja de Yulen Pereira y Anabel Pantoja en Supervivientes sigue siendo la comidilla del concurso. Tras la reunificación, la sobrina de Isabel Pantoja se encuentra feliz aunque el esgrimista no está siendo tan apasionado como ella querría, lo que ha hecho que algunos de sus compañeros como Kiko Matamoros le auguren muy poco futuro a esta pareja. Ahora, ha sido la madre y defensora en plató de Yulen, Arelys, quien ha hablado sobre lo que opina de ambos y de lo que siente su hijo.

Arelys se ha sometido al polígrafo del Deluxe para hablar del concurso de Yulen, donde ha negado que su hijo fuera con una estrategia clara de reality a Honduras, al menos una estrategia consensuada con ella: "no nos hemos sentado a hablar de eso". En esta línea, también ha negado, y el polígrafo le ha dado la razón, que aconsejara a Yulen "que se arrimara a Anabel", incluso ha reiterado que "no hemos hablado de Anabel en ningún caso". Pero el polígrafo la traicionó.

Telecinco

A la pregunta de "¿Busca Yulen fama y dinero al tener una historia de amor con Anabel Pantoja?" Arelys dijo que no pero el polígrafo determinó que mentía, lo que provocó un auténtico revuelo en el plató que hizo que la madre del esgrimista quisiera explicarse, aunque tampoco sirvió para calmar las aguas: "Va a un reality, evidentemente le va a aportar fama y dinero". "La pregunta es muy concreta, no te vayas por las ramas", le pedía Belén Rodríguez sin que Arelys rectificara su aportación: "evidentemente va porque va a saltar a la palestra".

Y no fue la única pregunta que le salió rana. "¿Es cierto que tu hijo está utilizando a Anabel Pantoja como billete para la final de Supervivientes?". "No", contestó tajante Arelys. "No se cree la historia... Miente", sentenció Conchita. De hecho confesó que no le ve futuro a la relación de ningún tipo, incluso que le puede estar perjudicando para llegar a la final, ya que considera que de esta forma no va a llegar, e incluso en su carrera deportiva.

Lo cierto es que por mucho que lo haya matizado, las sospechas de que el esgrimista puede tener una relación interesada se hace más fundadas después de este desliz. Aunque Arelys pone el foco en la otra parte de la relación: "Anabel tiene más recorrido en esta situación que mi hijo en esto; entonces, con ese recorrido entiendo que ella puede sacar más beneficio de esta situación que mi hijo".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io