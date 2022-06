Anabel Pantoja ha vivido una de sus noches más intensa en 'Supervivientes'. La colaboradora ha tenido que enfrentarse a tres puertas: una con su pasado, otra con su presente y una última con su futuro. En la primera de ellas ha tenido un 'reencuentro' con Omar Sánchez, y es que aunque su ex pareja no ha viajado hasta Honduras, la organización ha puesto una figura en gran tamaño de él, una imagen que ha terminado superando a la colaboradora, que ha tenido que cerrarla en cuanto lo ha visto.

"Me remueve muchas vivencias y bueno, es que no sé que decir. Para mí él ha sido una persona crucial que siempre voy a recordar", le ha indicado completamente rota a Carlos Sobera. Tras esto, ha confesado que le hubiese gustado poder tenerlo siempre en su vida, aunque entiende que ahora no esté. "No me gustaría ponerme en bucle con el tema de Omar porque me pondría peor. Cuando salga ya me encontraré con lo que me tenga que encontrar pero me encantaría poder verle, lo que pasa que no sé si él querrá", ha explicado.

La sobrina de Isabel Pantoja ha recordado cómo Omar Sánchez le estuvo ayudando los días previos a viajar a Honduras, y es que él mismo ya reconoció en el 'Deluxe' que estuvieron haciendo vida de pareja. "Me ayudó a comprarme toda la ropa, me apoyó y me dijo que llegara hasta el final o sea que... No sé si estará o no pero a mi me tendrá siempre, a mi y a mi familia. Es doloroso y más públicamente. No quiero hacerle daño a nadie, por eso no quiero hablar más", ha confesado. completamente derrumbada.

Por su parte, Carlos Sobera ha querido dedicarle unas bonitas palabras para dejarle claro que no debe venirse abajo, y es que el hecho de que su ex pareja no esté en Honduras "no quiere decir que no le apoye". "Es el momento para que te sientas orgullosa de todo lo que estás siendo capaz de hacer" , le ha recordado el presentador para intentar animarle.

Un futuro...¿junto a Yulen?

Tras vivir este doloroso momento, Anabel Pantoja ha podido conocer a la madre de Yulen, con quien ha protagonizado un efusivo encuentro. Al que más tarde se ha unido el esgrimista, que no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras cuando ha visto que en la puerta del futuro la colaboradora se había encontrado una silla vacía. "Yo he dicho que siempre había querido tener una familia pero que lo intenté y no me salió bien. De todas formas, si no tengo eso al menos siempre tendré a mis amigos y a mi familia", le ha explicado la prima de Kiko Rivera.

En ese momento, Yulen Pereira le ha dejado claro que le esperan muchas más cosas. "Esa silla está para sentarnos uno encima del otro, ¿qué te parece?", le ha indicado dejando completamente sorprendida a Anabel.

