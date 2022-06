Anabel Pantoja tuvo la oportunidad de conocer a la madre de Yulen. Un momento en el que sorprendió la gran efusividad que ambas mostraron, sobre todo después de las declaraciones que Arelys había hecho sobre ella y su familia en el 'Deluxe'. Ahora, tras pasar unos días, Kiko Matamoros ha hecho una reflexión que ha querido compartir con sus compañeros antes de convertirse en el nuevo expulsado de 'Supervivientes'. "Yo creo que tu madre te quería decir algo que no te ha dicho", le ha indicado al esgrimista.

El colaborador de 'Sálvame' está convencido de que a la madre de Yulen no termina de convencerle Anabel Pantoja por todo lo que supone que su hijo comience una relación con ella. "Creo que no le gusta tu relación con ella por todo lo que supone a nivel mediático, no porque ella le parezca mal", ha desvelado asegurando que con eso no quería decir nada en contra de su compañera.

Telecinco

Una reflexión a la que parece que también ha llegado Yulen por las palabras que le dijo su madre. "Yo también lo creo. A ver, me ha dicho que fuera están todo el rato dándole bombo a lo de Anabel y a lo mío y que mi padre pues preferiría que se quedaran con mi faceta de supervivientes", ha indicado delante de Anabel Pantoja.

Sin embargo, al volver a recordar esta conversación en la palapa, la colaboradora ha decidido mostrarse prudente sobre este asunto asegurando que ella no vio nada extraño durante la visita. "La vi demasiado cariñosa conmigo. Si tiene algo conmigo no sería así", ha reconocido dejando claro que ella no tiene la misma percepción que sus compañeros. Por su parte, el esgrimista ha explicado que su madre parece estar cansada de que fuera "se centre mucho el tema en su relación".

Telecinco

Finalmente, Anabel Pantoja ha confesado que prefiere no hablar de este tema y que en caso de que sea cierto que hay algo de ella que no les gusta intentará hablarlo cuando salga para solucionarlo. "Yo no me voy a querer que Yulen me anteponga a su familia. Prefieron no entrar en este tema. Es su familia y la respeto", ha zanjado dejando claro que ha tomado la decisión de no volver a hablar sobre este asunto.

