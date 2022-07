El icono español ha tenido un torneo tremendo hasta ahora, retomando lo que dejó en el Roland Garros. Y su excelente estado de forma continuó al derrotar a Taylor Fritz, cabeza de serie número 11, en una semifinal en la que compitió lesionado.

Pero a Rafa Nadal le espera un duro camino cuando se enfrente a un Nick Kyrgios que viene de una agotadora victoria sobre Cristian Garin. Además, Kyrgios no suele ocultar sus emociones durante el partido, lo que podría ayudar a que la eliminatoria se decante a favor del australiano.

Shi Tang Getty Images

Kyrgios está 12-3 en hierba en 2022. En los partidos sobre hierba, Kyrgios tiene un porcentaje de victorias del 92,8% en los juegos de servicio y un 18,4% en los juegos de devolución (205 juegos de servicio ganados de 221, y 40 juegos de devolución ganados de 217 en hierba). En hierba este año, Kyrgios ocupa el 23º puesto en porcentaje de puntos de rotura ganados (39,3%), con 35 de 89. Nadal está 5-0 en un torneo sobre hierba este año. En cuanto a los porcentajes de saque y devolución en hierba, Nadal ha ganado el 81,9% de sus juegos con el saque y el 31,9% con la devolución. En hierba, Nadal ha convertido 28 de 63 puntos de rotura (44,4%). Nadal ha sido el último en llegar al torneo más reciente, el Roland Garros, ya que avanzó hasta el partido por el título y se deshizo de Casper Ruud, número 8 del ranking, por 6-3, 6-3 y 6-0 el 5 de junio.

Horario y dónde ver el Nadal-Kyrgios

El partido de semifinales de Wimbledon entre Rafa Nadal y Nick Kyrgios se juega este viernes 8 de julio en la pista central del All England Club, no antes de las 14:30 horas (horario peninsular) en Eurosport. Por TV en Movistar +, para aquellos abonados que tengan contratado el paquete de Deportes.

