Rafa Nadal y Xisca Perelló viven un dulce momento. En medio de la agitada vida profesional del tenista, la pareja ha confirmado que está esperando a su primer bebé, una noticia que ha generado multitud de rumores y que ha tardado en confirmarse, debido al perfil bajo que mantiene el mallorquín en su vida personal y que, a pesar de la magnitud de la noticia, quiere seguir manteniendo. Así al menos lo ha dejado claro en las primeras declaraciones públicas que ha hecho el tenista después de confirmarse la noticia y darse a conocer el sexo del bebé que esperan: "si todo va bien, seré padre", confirmaba en una rueda de prensa en la que ha anunciado que estará presente en el próximo Grand Slam.

Lejos de huir la noticia, ha hablado sobre ella de forma escueta dejando entender que no quería ahondar en el tema. "Queremos vivir de una forma tranquila", ha asegurado el tenista quien ha reconocido que no sabe qué le depara la paternidad, aunque espera que no trastoque mucho sus planes profesionales: "La forma en la que cambia la vida no lo sé porque no tengo experiencia pero no tengo previsto que esto suponga un cambio en mi vida profesional". Una forma con la que ha querido devolver la pelota a los periodistas que se encontraban en esta rueda de prensa para abordar temas profesionales.

Y es que en este terreno, Rafa ha tenido varias semanas para reflexionar su futuro profesional tras someterse a un nuevo tratamiento para los dolores que siente en el pie debido a una enfermedad degenerativa. "Mi intención es viajar a Londres el lunes e intentar jugar Wimbledon si es que hay alguna posibilidad", explicó.

