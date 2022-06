El Rey felicita a Rafael Nadal, tras su decimocuarta victoria en Roland Garros

El Rey, el mayor fan de Nadal Twitter El monarca ha viajado hasta París para vivir in situ la victoria de Rafa Nadal. El tenista ha logrado su decimocuarta victoria de Ronald Garros. Con un apretón de manos y una afectuoso abrazo el hijo del rey Juan Carlos ha felicitado al deportista.

Rosanna Zanetti felicita a David Bisbal View this post on Instagram A post shared by Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) La modelo ha querido felicitar a su marido por su 43 cumpleaños con una foto en la que aparece David Bisbal en una piscina mientras disfrutan de un café. "Feliz cumpleaños Amor!Todos los que te rodeamos somos afortunados al poder compartir junto a ti tu energía, alegría, valores y amor ❤️43 añitos! Disfrútalos como tú sabes 😎Te mereces todo lo mejor hoy y siempre!!", ha escrito Rosanna. A lo que Bisbal ha contestado de una manera muy afectuosa: "Vaya foto más guapa que me has hecho!!!😍 todos los cumpleaños de mi vida deseo pasarlo con vosotros!! Os amo!!".

Alberto Herrera felicita a su hermana View this post on Instagram A post shared by Alberto Herrera (@alberto.herreram) El hijo mayor de Carlos Herrera y Mariló Montero ha querido felicitar a su hermana Rocío Crusset por su 28 cumpleaños con una fotografía de lo más flamenca que parece la Feria de Sevilla, pues ella aparece vestida de gitana.

Andrea Duro, orgullosa de su chico View this post on Instagram A post shared by Andrea Duro 🌵🌵 (@andreaduro) "El trabajo duro siempre tiene su recompensa 1️⃣🏆Enhorabuena @alegalan96 💛Es un honor poder acompañarte en el camino, gracias por compartir todo conmigo ✨", ha escrito la actriz junto a esta foto con su chico Alejandro Galán.

