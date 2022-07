Anabel Pantoja ha encontrado el amor en 'Supervivientes'. Tras romper con Omar Sánchez tan solo cuatro meses después de haber contraído matrimonio, la colaboradora ha confesado sus sentimientos por Yulen Pereira. Un amor que poco a poco ha ido creciendo dentro de la isla y que ha terminado con una romántica carta del esgrimista en la que le deja lo importante que se ha convertido para él en el tiempo que han estado conviviendo en el concurso.

Lo cierto es que para la colaboradora Yulen Pereira se ha convertido en un pilar fundamental en su vida. De hecho, ya ha dejado claro que tiene un montón de planes de futuro con él una vez que termine el concurso. Entre ellos, la sobrina de Isabel Pantoja sorprendió a todos al reconocer que había cambiado de opinión y ahora no le importaría ser madre junto a él. Toda una declaración de intenciones sobre la que Yulen Pereira no pudo ocultar su reacción.

Telecinco

Ahora, la prima de Kiko Rivera ha seguido dándole vueltas a este asunto junto a Ana Luque, dejándole claro que ella solo quiere tener un hijo. "Yo no sé qué pensará Yulen, pero yo solo quiero tener uno porque ya tengo una edad", ha reconocido dejando claro que su hijo se criaría solo con sus padres, familiares y amigos, pero sin hermano. Toda una declaración que ha sorprendido a su compañera al ver lo claro que tiene que será junto a él con quien tenga hijos. "Hombre, si empiezo una relación con alguien es porque quiero que esté en conmigo siempre", ha reconocido.

Un momento en el que ha aprovechado para dejar claro que ella quiere que su hijo tenga acento andaluz, y en el que no ha dudado en bromear sobre la actitud de Yulen. "Como le pille fuera cuando yo dé a luz... él viene cuando el niño ya tenga tres años", ha indicado haciendo referencia a su lentitud e imaginándose cómo sería ese momento.

Telecinco

Unas bonitas palabras que sin embargo a Alexia Rivas no le han hecho nada de gracia, y es que la colaboradora ha asegurado que está harta de oírle hablar de esos temas. "Me parece que se lo podría ahorrar y hablarlo cuando estén fuera. Este es un tema sobre el que Omar lo pasó especialmente mal porque él si quería ser padre", ha indicado haciendo referencia a lo mucho que le puede doler a su amigo escuchar estas declaraciones. "Me repatea", ha indicado visiblemente molesta y reconociendo que no entiende el motivo por el que no habla de estos asuntos cuando esté a solas con Yulen.

