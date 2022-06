Anabel Pantoja y Yulen Pereira ya no se cortan. A pesar de que en un primer momento la colaboradora prefería no hablar abiertamente de sus sentimientos por su compañero para no dañar a Omar Sánchez, parece que ambos ya no pueden controlarse y de hecho ya han protagonizado su primera gran noche de pasión. Unas imágenes sobre las que la ex pareja de la sobrina de Isabel Pantoja no dudó en mostrar su opinión. Ahora ha sido Anuar el encargado de hacer una gran revelación que ha causado un gran impacto en todas las personas que conocen a la prima de Kiko Rivera. Las famosas que serán madres en 2022

El hermano de Asraf, durante los días que ha estado conviviendo con Marta Peñate como parásito antes de ser expulsado definitivamente de 'Supervivientes', no dudó en darle detalles hasta ahora desconocidos a su compañera sobre la relación de Yulen y Anabel. Anuar Beno ha desvelado que la sobrina de Isabel Pantoja podría estar replanteándose muchas cosas. "Yo nunca he querido ser madre, pero si yo estoy bien con este niño, sería capaz". Son las palabras que el superviviente ha asegurado que le dijo su compañera. Descubre todas las noticias y novedades sobre maternidad.

Telecinco

Sin duda, toda una declaración de intenciones que deja claro lo mucho que está sintiendo Anabel Pantoja por Yulen Pereira, y es que hasta ahora la colaboradora siempre había dejado claro que no quería ser madre. Unas declaraciones que han dejado a Lydia Lozano completamente en 'shock'. "Será el calor de Honduras... no lo entiendo. Ella siempre ha dicho que no quiere ser madre". Los nombres de los hijos de los famosos más originales.

Por su parte, Alexia Rivas se ha mostrado mucho más tajante al ver estas declaraciones, y es que cree que Anabel debería tener más respeto y empatía con Omar Sánchez. "Te mosqueas porque crees que tu ex pareja está haciendo algo fuera y de repente le empiezas a faltar al respeto con estas cosas cuando sabes que una persona con la que has estado cuatro años y no has querido tener hijos de repente está viendo cómo ahora con una que conoces de dos días sí quieres tenerlos", ha indicado la colaboradora.

Telecinco

Lo cierto es que Anabel Pantoja ya sorprendía hace unos días confesando que estaba comenzando a tener dudas sobre su futuro debido a todo lo que le está sucediendo en 'Supervivientes', ¿será a esto a lo que se refería?

