La Voz Kids volverá a resonar en Antena 3 más fuerte que nunca. La cadena ya prepara la próxima edición del talent show de más éxito internacional. Presentado por Eva González, La Voz Kids arranca los preparativos de su cuarta edición en Antena 3 después de haberse consagrado como un éxito de audiencias.

Aitana, David Bisbal, Rosario y Sebastián Yatra serán los coaches de esta potente edición de ‘La Voz Kids’ que promete más emoción, más espectáculo y mucho más talento. Cuatro espectaculares artistas del panorama nacional e internacional que lideran las listas de ventas y que serán los responsables de hacer girar sus sillas en el plató de ‘La Voz Kids’.

No solo los niños cumplen sus sueños en #LaVozKids... ¡@PabloLopezMusic también cumplió el suyo! 😍



🎤 ‘Aquí estoy yo’ en las voces de @davidbisbal y @LuisFonsi. ¡No te pierdas la actuación completa! https://t.co/TFkPXfwBvG pic.twitter.com/rmJuCBiYSA — La Voz Kids (@LaVozKids) July 12, 2022

El regreso de Rosario

Todos ellos ya conocen el formato. Aitana, David Bisbal y Sebastián Yatra repiten como coaches después de triunfar en la edición que actualmente se emite en Antena 3. Rosario regresa al programa en el que se convirtió en una de las coaches más queridas por la audiencia y por los pequeños en lugar de Antonio Orozco.

La Voz Kids emite actualmente su tercera edición en Antena 3 y continúa siendo un éxito de audiencia, siendo en estos momentos el talent show más visto. La Voz Kids es líder de la noche de los viernes y de los sábados en su media de temporada.

