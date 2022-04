Spy Kids vuelve a las pantallas en forma de reboot

La saga iniciada por Robert Rodriguez tendrá una nueva etapa en Netflix

Películas Netflix 2022: los estrenos más recomendados del año

Con el comienzo del milenio numerosas sagas de ciencia ficción atraparon a las familias de medio mundo con historias de fantasía y acción aptas para todos los públicos. Mientras la magia la explotaba casi en exclusiva el elenco de Harry Potter, los gadgets y patadas dignas de auténticos ninjas corrieron a cargo de Robert Rodriguez. Su serie de películas titulada Spy Kids supuso un notable éxito para el cine infantil y juvenil, con una familia de espías de lo más extraordinarios como protagonistas.



Tres tres filmes, en que la saga fue perdiendo algo de gancho para el público, el director que debutó con El mariachi volvió a dedicarse a un cine más adulto, con cintas como Sin City o Machete, pero siguió sacando tiempo para algunas piezas más asequibles para su audiencia más joven, con una cuarta entrega de Spy Kids o su spin-off, Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Última hora para los niños de los 90: vuelve #SpyKids 😎 Robert Rodriguez reimaginará la próxima película y presentará a una nueva familia de espías. pic.twitter.com/gVeAeHMkuk — Netflix España (@NetflixES) March 30, 2022

Ahora, 21 años después del estreno de sus niños espías, Robert Rodríguez se propone recuperar la esencia de la original en un reboot que, en esta ocasión, llegará avalado por Netflix. Poco se sabe de los detalles del proyecto pero iremos ampliando la información según la plataforma, director y equipo vayan confirmando nuevos datos.

Spy Kids: el reboot que prepara Robert Rodriguez en Netflix

Poco se conoce del nuevo proyecto de Netflix para recuperar Spy Kids pero sí tenemos una confirmación, la presencia de su creador y director en la nueva etapa de la saga. Robert Rodríguez volverá a ponerse tras la cámara para presentarnos aventuras de niños espía. Solo que en esta ocasión conoceremos a una nueva familia más allá de los queridos Cortez, originalmente interpretados por Antonio Banderas (Escena en blanco y negro), Carla Gugino (San Andrés), Alexa Vega (Fantasmas del pasado) y Daryl Sabara (Polar Express).

De este modo también ampliará el universo de la saga para las nuevas generaciones, como ya hizo con su apuesta más reciente, Superniños, el spin-off de Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl que estrenó en Netflix y del que pronto podremos ver su segunda parte.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io