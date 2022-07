Anabel Pantoja ha tenido que enfrentarse al 'Puente de las emociones' en 'Supervivientes'. Un momento muy duro en el que no ha dudado en hacer un repaso por su vida a través de las palabras a las que ha tenido que enfrentarse. Uno de los momentos más difíciles para ella ha sido cuando ha tenido que enfrentarse a la "decepción", y es que parece tener claro la persona con la quien más ha podido llegar a sentirlo.

"Voy a nombrar a Kiko (Rivera) porque para mí ha sido un hermano y hace mucho tiempo que no le veo. Siempre tengo contacto con sus hijos, con su mujer…", ha indicado reconociendo que le duele mucho ver que ya no tienen el mismo contacto que en el pasado, aunque ha dejado claro que es una decepción recíproca, ya que cree que él tiene el mismo sentimiento hacia ella.

Un hecho del que no ha dudado en hablar reconociendo su parte de culpa. "Creo que nos hemos decepcionado los dos. Yo me he sentido decepcionada porque él me conoce y he podido estar en misa y replicando, tetas y sopas pero sabe que soy Anabel, su prima de toda la vida, y hay cosas que no podría haber estado ahí", ha indicado. Sin embargo, pese a todo ha dejado claro que nunca ha dejado de apoyarle. "Siempre he querido el bien para él, cuidarle… y me gustaría que valorase todo eso".

"He fracasado en el amor"

Durante este puente de las emociones también ha querido hablar sobre su ruptura con Omar Sánchez aunque sin querer nombrarle. La colaboradora ha hecho referencia a su relación con él confesando que siente que ha "fracasado en el amor". Un momento que ha aprovechado para pedirle perdón tanto a su ex pareja como a los familiares de ambos. "Creía que no se podía seguir viviendo una vida que no era la tuya y engañar a mucha gente. He podido decepcionar a todas esas personas. No soy la única culpable, son factores y situaciones. Los dos somos protagonistas", ha indicado.

Un momento que ha aprovechado para pedirle perdón, y es que se arrepiente de algunas cosas que ha hecho en el concurso con Yulen y que saben que pueden haberle dolido. "He actuado con el corazón y me arrepiento de no haberme cortado un poco, he mirado por mí. He hecho lo que me ha dado la gana pero me arrepiento y lo quitaría, como besarme, decir lo que siento y ciertos actos que no han estado bien", ha indicado. Una frase con la que podría estar haciendo referencia a su 'edredoning'.

Un mensaje muy especial a sus padres

Por último, la sobrina de Isabel Pantoja se ha roto al tener que hacer frente a la palabra "perdón". La colaboradora ha querido mencionar en este punto a sus padres. "He desarrollado un sentimiento muy especial por mi padre, no quiero que le pase nada. Me hubiese gustado disfrutar y que él disfrutara más de mí. Su enfermedad nos ha unido mucho", ha indicado visiblemente emocionada.

Además, también ha querido dedicarle unas palabras a su madre. "Le voy a pedir perdón a mi madre porque he sido muy injusta con ella muchas veces, no le he dado su sitio, siempre ha habido personas por delante, fines de semana por delante", ha reconocido. Un emotivo momento en el que ha confesado que quiere a ambos y está orgullosa de ser su hija.



