Cada año llegamos a la gran final de MasterChef con más nervios y los concursantes de la edición con mayor presión por sorprender al jurado. Ese era el reto de los cuatro finalistas: Adrián, David, María Lo y Verónica. Tras la última expulsión del talent de cocina de Patricia, las pruebas del programa 13 (y último) de MasterChef 10 prometían ponérselo muy difícil a los aspirantes pero solo uno/a podría hacerse con el premio final y esta temporada la elegida como ganadora ha sido María Lo, una de las favoritas.

Tan solo dos chaquetillas de duelistas estaban disponibles y comenzaban cuatro la competición final. La primera prueba, en la que tenían que seguir los pasos marcados por de Carlos Maldonado, ganador de MasterChef 3 y el primer concursante del formato en todo el mundo en conseguir una estrella Michelin con un restaurante propio, elaborando uno de los platos de su restaurante Raíces. El resultado parecía vaticinar cómo terminaría la noche pues, tras el cocinado, María Lo se convertía en la primera duelista de la noche.



La segunda prueba decidiría a quién se enfrentaría la gaditana, nada menos que en El Celler de Can Roca. Adrián, David y Verónica aún tenían una oportunidad de clasificarse para el duelo final elaborando un menú creado por Joan, Pitu y Jordi Roca. El reto no solo estaba entre fogones, sino que además serían evaluados por jueces de MasterChef procedentes de Ecuador, Israel, Suiza, Polonia, Marruecos, Rumanía y Portugal. Pese a que los tres se dejaron la piel, finalmente fue Verónica quien obtuvo la segunda plaza de la gran final.



MasterChef 10: María Lo se alza como ganadora del duelo final

La premisa de la final de MasterChef, en todos sus formatos, siempre es la misma: elaborar un menú que combine la esencia del concursante con las técnicas aprendidas en el programa en busca de los mejores sabores para así conquistar al jurado. Con este objetivo María Lo y Verónica presentaron sus propuestas en la última gran prueba de la décima edición del programa. Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez, acompañados por Ferrán Adrià, probaron los dos menús pero solo uno podía ser el ganador. Con su combinación de 'Esencias del sur', 'Sabores del norte' y 'Aromas de oriente' María Lo fue proclamada como la indiscutible ganadora de MasterChef 10.

