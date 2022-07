Alejandro Nieto se ha derrumbado como nunca antes en 'Supervivientes'. El concursante ha tenido que enfrentarse al 'Puente de las emociones', algo que no ha sido nada sencillo para él, y es que ya en el primer peldaño ha terminado rompiéndose al leer "paternidad". Sin duda, una palabra con mucha importancia para él que ha hecho que termine viniéndose abajo. Lo cierto es que durante los tres meses que lleva en Honduras son pocas las veces que ha hablado de su hijo, ya que prefiere mantenerlo al margen. Una decisión sobre la que habló recientemente Tania Medina.

Ahora, el concursante ha terminado abriéndose hablando sin tapujos sobre este tema. "La paternidad me vino con 22 años, 23. No quería ser padre porque era muy joven pero en el momento que le vi la cara a mi hijo me cambió todo", ha indicado emocionándose al recordar cómo fueron esos momentos. Además, ha aprovechado la ocasión para recalcar lo importante que es para él. "A lo mejor no he sido el mejor padre, ni lo seré, pero si hago algo en esta vida es por y para él. No estaba preparado para ser padre. Lo he pasado muy mal en mi vida a raíz de la paternidad pero bueno, cosas que pasan en la vida".

Telecinco

Alejandro Nieto ha reconocido que no quería entrar en muchos detalles sobre su hijo, ya que prefiere mantenerle al margen de todo esto. "No me gusta dar pena ni hablar de esto, pero lo he pasado muy mal. Llevo mucho tiempo aquí, estoy sensible, no puedo más Quiero ver a mi hijo, estar con él…", ha lamentado entre lágrimas.

Un emotivo momento que el concursante ha aprovechado para hacer autocrítica. "No he sido el mejor padre. En muchas ocasiones por trabajo y por dejar una vida atrás, porque me fui a Canarias a vivir, me separé de él un tiempo, luego lo del Covid...", ha confesado.

Telecinco

Una razón por la cual al leer en otro de los peldaños la palabra "perdón", no ha dudado en pedírselo primero a él. "Le voy a pedir perdón a las persona que más amo en este mundo, a mi hijo. Le pido perdón si es algún momento no he sido un buen padre. A mis padres si he sido mal hijo. A mis exparejas si no he sido buena pareja. A mi hermano si en algún momento he sido mal hermano y a mis amigos si no he sido buen amigo. También a Tania si en algún momento he sido un bruto, pero nunca he hecho daño a nadie queriendo", ha confesado.

Alejandro Nieto, ¿ha perdonado a Tania Medina?

Durante este emotivo puente de las emociones también ha tenido que hacer frente a la palabra 'traición', algo que le evoca inevitablemente a Tania Medina. "Sinceramente, la palabra traición me lleva a una persona que amo con toda mi alma: Tania. Lo pasé muy mal. Hay dos veces en mi vida que lo he pasado muy mal una con mi hijo y otra con ella", ha confesado completamente roto.

El ex concursante de 'Supervivientes' ha reconocido que intenta superar la 'traición' de su pareja, que se desveló tras su paso por 'La isla de las tentaciones'. "Lucho cada día para que no sea así y perdonarla del todo. Lo sigo pasando mal porque al final me crea inseguridad. Es una cosa que no me esperaba para nada, ponía la mano en el fuego porque no iba a pasar pero pasó. Otro Alejandro de años atrás no le hubiese perdonado nunca", ha reconocido asegurando que cree que todavía no ha podido pasar página completamente, algo que provoca que "sus celos hayan aumentado".

Telecinco

Sin duda, unas duras palabras que han provocado que Tania Medina, que le escuchaba atentamente desde plató, terminase también completamente rota, asegurando que ella le quiere mucho y se arrepiente de lo sucedido, aunque dejando claro que ya no puede hacer más de lo que ha hecho para que le perdone. "Me equivoqué, es una realidad y tiene que perdonarme. Es un tema que mejor ya dejarlo aparte. Le he demostrado también muchas cosas buenas y se lo sigo demostrando", ha zanjado



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io