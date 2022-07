Alejandro Nieto se ha convertido en uno de los favoritos para ganar 'Supervivientes' gracias a la evolución que ha experimentado durante el concurso y a la forma en la que ha conseguido superar cada una de las pruebas del programa. Sin embargo, hay algo que desde el principio ha llamado mucho la atención en su paso por Honduras y que ha sido muy comentado, y es que durante los más de 80 días que lleva en la isla han sido pocas las veces que ha hablado de su hijo.

Durante el especial 'Última Hora' pudimos ver cómo Alejandro Nieto se sinceraba con Anabel Pantoja sin nombrarlo directamente asegurando que le echaba mucho de menos y que tenía muchas ganas de abrazarle. "Entré en todo esto para tener una mejor vida con él, pensando en su futuro", le reconocía a su compañera. Unas declaraciones que han sorprendido mucho a Lydia Lozano, que no ha dudado en preguntar cuál es la razón por la que no suele nombrarlo.

"¿Existe algún pacto entre Alejandro y la madre de su hijo para que no se hable de él?", ha preguntado la colaboradora, algo a lo que no ha dudado en responder el hermano de Alejandro Nieto, Julio, que se encontraba en plató defendiéndole. "No es que haya un pacto es que su hijo es lo más privado que tiene y es su vida privada. Por eso no habla de él", ha recalcado dejando claro que es una decisión que tomó el concursante de forma personal para protegerle.

Por su parte, Tania Medina también ha querido intervenir para dejar claro que, aunque no se le ha nombrado de forma directa, sí que hablaban de él con palabras clave, refiriéndose al hijo de Alejandro como su "personita especial". Una referencia que Ion Aramendi le ha aclarado que todos entendieron. "Lo que pasa es que Ale no quiere que el niño se ponga en el foco mediático", ha indicado la ex concursante.



Kiko Matamoros también ha querido salir en defensa de su compañero asegurando que, aunque delante de las cámaras no lo hiciese, por detrás sí que les hablaba mucho de su hijo. "Quiere mucho a su hijo y está muy pendiente de su futuro. Habla con auténtica devoción, se nota que es un padrazo", ha asegurado el colaborador dejando claro que todos son conscientes del gran amor que siente por su hijo. De hecho, tan importante es para él que no dudó en llevarse a Honduras como amuleto el pijama de su hijo, y es que aseguraba que seguía oliendo a él.

