Lo primero que quiso hacer Anabel Pantoja al volver de Honduras fue reencontrarse con Omar Sánchez. Un encuentro mediático que tuvo lugar en el programa de 'Déjate Querer' y que provocó que ella terminase completamente rota lanzándole una importante petición a su ex pareja mientras que él desvelaba si sería capaz de darle otra oportunidad. Ahora, durante el debate final de 'Supervivientes', Yulen Pereira ha podido ver algunas partes de ese momento, ¿qué le ha parecido?

El esgrimista ha reconocido que todavía no había tenido la oportunidad de ver el programa. Sin embargo, ha confesado que, por ahora, lo que ha visto no le ha causado ningún temor. "He visto dos personas que estaban muy enamoradas. No lo he visto entero. Entiendo que Anabel tiene que hablar las cosas. Han vivido muchas cosas, creo que ya todo está hablado…Y cuando lo vea si quiero hablar de algo con Anabel lo haré en privado", ha indicado asegurando que tenía pensado verlo todo.

Telecinco

Por su parte, Carlos Sobera le ha recordado que en el pasado confesó que su mayor temor era ser el segundo plato, un momento que ha aprovechado para saber si con estas imágenes se estaba sintiendo así. "Está súper feo ya todo esto… Se hizo algo bonito en Déjate Querer.. Se me propuso a mí y pues al final aceptamos los dos y creo que fue algo bonito… De segundo plato nada", ha saltado Anabel Pantoja indignada por la pregunta.

Una afirmación con la que ha estado de acuerdo Yulen, que ha dejado claro que no es nada inseguro. "Este tipo de cosas tendremos que hablarlas ella y yo. Lo más lógico y más cómodo es que cuando lo vea entero pueda hablar con mi chica. No quiero darle muchas vueltas. Son imágenes que impactan pero de verdad que lo entiendo. Yo sé que a ella no le gustaría. Te ponen a tu marido y es una situación complicada y yo lo entiendo…", ha explicado.

Telecinco

De esta forma, parece que tras ver el programa entero, el esgrimista quiere tener una conversación con su chica con la que poder dejar todo este asunto más que cerrado para poder seguir avanzando en su relación.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io