Omar se emociona al recibir la llamada de la madre de Anabel Pantoja

Omar Sánchez se ha sincerado con Toñi Moreno sobre cómo ha vivido su intensa relación de cuatro años y medio con Anabel Pantoja. El joven ha contado que al principio fue un 'shock' para él, ya que pasó de ser una persona anónima a ser una persona totalmente conocida. Pero que poco a poco se fue adaptando a esa nueva vida. También se ha sincerado sobre todo lo que ha sentido a la hora de ver a Anabel enamorarse de otra persona en 'Supervivientes'. Omar también ha dejado claro si daría una segunda oportunidad a Anabel Pantoja, si esta se diese cuenta que lo suyo con Yulen es pasajero.

De anónimo a famoso

"Qué hago yo aquí", era lo que siempre se preguntaba al principio. "He creado un personaje, bonito, creíble y sobre todo sincero. Tuvo cosas buenas como la posibilidad de que yo entrase en ‘Supervivientes’, eso sin ella no lo habría conseguido", explica el joven provocando el aplauso del público.

Precisamente su paso por la anterior edición de ‘Supervivientes’ fue uno de los motivos por los que la relación entre Omar y Anabel comenzó a resquebrajarse: “Nuestra relación estaba un poco tocada. Ella no quería que yo entrara en el concurso, no quería que me hiciera personaje público y que estuviese tan expuesto. También tenía miedo de que yo me enamorase allí de otra persona, y mira, al final le ha pasado a ella”. Aunque ella tuviese miedo de que fuese famoso, ella sabe que yo sigo siendo la misma persona.

Aunque Omar asegura que Anabel es libre y que lo único que quiere es su felicidad, lo cierto es que durante el concurso de su exmujer el canario ha visto y escuchado cosas que no le han gustado un pelo. “Yo soy una persona muy familiar. Yo quería tener hijos con Anabel, siempre quise formar mi propia familia, por eso me ha sorprendido que ella diga que quiere tener hijos con Yulen cuando solo le conoce de tres meses, después de haber estado cuatro años conmigo. Ella es libre y lo importante es que sea feliz”.

Su separación de Anabel

Omar Sánchez no creía que iba a llegar el momento en el que Anabel le dijo que se iban a separar: "Hasta que ella no lo cuenta públicamente, no soy consciente. Yo he luchado mucho y he hecho todo lo posible para que nuestra relación superase el bache. Yo no sé porqué se desenamoró de mí, es algo que hay que preguntárselo a ella".

Omar cree que lo único que le puede "reprochar" es que podría haber hecho las cosas de otra forma. Y también cree le podría pedir perdón por actitudes que he tenido pero no por lo que ha dicho.

¿Volvería con Anabel Pantoja?

Sobre la relación de Anabel con Yulen, Omar lo tiene claro. "Tienen mucha suerte de haberse enamorado. Les deseo lo mejor, que sean muy felices. Yo también encontraré una persona que me enamore".

Además, Omar reconoce a Toñi Moreno que él desde que Anabel y Yulen saltaron del helicóptero vio que algo había entre ellos: "Se lo dije a mis amigos y no me equivoqué". Momento en el que la presentadora de 'Déjate querer' le pregunta que por qué seguía viendo el concurso.

"Porque me gusta mucho. Pero también porque esto me ha hecho mejor y más fuerte. He mirado más por mí y por lo que valgo yo. He sufrido mucho estos meses y estoy mucho más fuerte. Una persona que me ha hecho daño no podría estar con ella. Por mucho que diga que se haya enamorado podría haber evitado algunas acciones. Pero nada más", confiesa el joven.

El mensaje de la madre de Anabel

Merchi, la madre de Anabel, ha querido intervenir por teléfono durante la entrevista a Omar Sánchez para mostrarle todo su cariño y su apoyo al que fuera pareja de su hija. Muy emocionada, Merchi ha confesado que aún se encuentra asimilando la ruptura de su hija con el canario: "Omar ha sido, es, y espero que siempre sea una persona muy importante para mí porque le ha dado a mi hija toda la felicidad del mundo. Le doy una ciudad maravillosa. Pero no ha podido ser. Yo aún lo estoy procesando y me duele todavía. Yo solo quiero que sea feliz. Él se merece ser feliz y voy a estar aquí siempre".

Omar, con la voz entrecortada, contestaba a la que fuera su suegra: "Sabes que estos meses lo he pasado mal. Ha sido muy duro, porque la separación no ha sido fácil, pero quiero que sepas que a mí y a mi familia nos tendrás siempre para lo que necesites, nosotros también te queremos mucho, cuida de Anabel".

