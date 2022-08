Josep Pedrerol está de vuelta. Este domingo, a partir de las 00:00 horas, en MEGA, el director y presentador de ‘El Chiringuito de Jugones’ vuelve a ponerse al frente del programa líder temático en una temporada histórica tanto en lo deportivo como para el propio espacio.

Josep Pedrerol dará el pistoletazo de salida de la temporada liguera de una manera muy especial: “Tendremos un plató nuevo que es espectacular, en el que convivirán varios escenarios. Con la información por encima de todo, pero sin olvidar que también somos un programa de entretenimiento”.

Avanza que “este año no habrá tres fichajes, habrá una revolución. Estamos preparando un Chiringuito más imprevisible que nunca. Me quiero sorprender todas las noches y tengo claro que el espectador será más protagonista”. Añade que “las redes sociales del Chiringuito permiten esa interactividad a lo largo de todo el día”.

El conductor de la mejor tertulia deportiva de la televisión explica que el éxito del programa es “estar innovando permanentemente, trabajar mucho y escuchar a la calle. Es el resultado del trabajo de un equipo increíble. No hay nada mejor que ir feliz a trabajar todos los días”. Y en lo personal afirma: “Soy un afortunado”.

Pedrerol no rehúye las críticas y afirma que “nos encantan. Nos activan, nos motivan y nos hacen crecer”. El resultado, como subraya el presentador, es que “Jugones y el Chiringuito se han convertido en los auténticos referentes del deporte”.

22/23, una temporada muy especial

El domingo, Josep Pedrerol se estrenará con el análisis de la primera jornada de Liga, que también ha arrancado su andadura durante este fin de semana. A lo largo de esta temporada especial e intensa, con Pedrerol al frente, los espectadores estarán informados de todo lo que ocurra en cada uno de los numerosos eventos futbolísticos nacionales e internacionales: Supercopa de Europa, Liga, Champions League, Mundial de fútbol de Catar, Europa League, Supercopa de España, Copa del Rey y ligas internacionales. Los seguidores del espacio tendrán toda la información de referencia del panorama deportivo, la polémica arbitral, las ruedas de prensa y la opinión de los protagonistas, comentadas y analizadas por el amplio equipo de colaboradores del espacio, desde todos los puntos de vista.

